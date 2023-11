Quer empreender no Parque da Maternidade? governo lançou editais de concessão de quiosques

No Diário Oficial desta quinta-feira, 9, a Secretaria de Administração do Acre (Sead), por meio da Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic), anunciou a abertura de um processo licitatório para a concessão de uso de imóveis públicos estaduais do tipo quiosque em Rio Branco.

A concessão será feita a título oneroso, em que as duas partes envolvidas têm reciprocidade de obrigações e vantagens econômicas, e pretende a exploração de atividades econômicas enquadradas nas subclasses da classe 56.11-2 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae), que compreende restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas.

Para participar do processo licitatório, é necessário acessar o edital por meio do seguinte link: Portal de Informações do Governo do Estado do Acre – Início (licitacao.ac.gov.br). A abertura das propostas será realizada no dia 13 de dezembro de 2023 às 8h, conforme previsto no edital.

Os estabelecimentos disponíveis estão localizados na área central do Canal da Maternidade de Rio Branco, próximos à Concha Acústica, entre eles estão os antigos restaurantes O Paço e La Nonna; os endereços podem ser conferidos no edital.

A iniciativa representa uma oportunidade para empreendedores que desejam investir no ramo alimentício, contribuindo para a dinamização da economia local em uma parceria com o governo.