Detento que fugiu de presídio atira contra a PM e escapa novamente em Cruzeiro do Sul

Durante uma ocorrência nesta terça-feira, 7, um detento que havia fugido do presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul, atirou contra uma guarnição da Polícia Militar e conseguiu escapar novamente por uma área de matagal no Ramal da Preguiça, Bairro Miritzal.

Moradores da localidade avisaram à Polícia Militar que havia homens armados em via pública próximo a uma residência. Ao chegar ao local, a guarnição visualizou três indivíduos, sendo que um deles era o foragido do sistema prisional. Os três fugiram.

Segundo a PM, durante o acompanhamento, o foragido efetuou disparos em direção à guarnição e deixou cair uma pistola MP-71 cal. 380, contendo um carregador e duas munições intactas.

Sem êxito nas buscas pelos autores, a equipe entregou o material apreendido na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O nome do foragido não foi divulgado, nem a data em que ele fugiu do presídio de Cruzeiro do Sul.