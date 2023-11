O deputado Eduardo Ribeiro disse nesta terça-feira (7) que o Acre tem mais de 170 startups e elas vão se reunir em breve no Inova Aquiry, um evento que trata da inovação no Estado.

“Muitos sistemas há jovens disponíveis para fazer”, disse, referindo-se aos programados que precisam de políticas públicas para serem valorizados. “Que a gente possa pensar em política pública de solução de problemas utilizando as startups acreanas”.

