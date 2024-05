Campinas vence Corinthians por 64 a 62 na Liga de Basquete Feminino

Em partida transmitida pela TV Brasil, o Unimed Campinas Basquete derrotou o Corinthians por 64 a 62, na noite desta sexta-feira (3) no ginásio do Tênis Clube de Campinas, pela primeira fase da Liga de Basquete Feminino (LBF).

Com a vitória o Campinas assumiu a 4ª posição da classificação com 22 pontos. Já o Corinthians ocupa a 7ª posição com 19 pontos após o revés.

O destaque da partida foi a ala/pivô Licinara Rodrigues, que contribuiu com o Campinas com 20 pontos e 12 rebotes.

Outra equipe a triunfar nesta sexta foi o BAX Catanduva, que superou o Pontz São José por 78 a 52 no Ginásio Anuar Pachá, em Catanduva. A vitória deixou a equipe da casa na 6ª posição da classificação com 20 pontos. Já o São José ocupa a 9ª posição com 18 pontos após a derrota.