Prefeito de Sena Madureira entrega maior ponte estaqueada do Município

A gestão do prefeito Mazinho Serafim continua demonstrando compromisso com a população rural de Sena Madureira. A exemplo disso, nesta quinta-feira (02) a administração municipal entregou a maior ponte estaqueada do município, localizada no ramal do km 16, entre Sena/Manoel Urbano. O referido ramal garante acesso a comunidade Cazumbá e demais comunidades adjacentes.

A reforma foi executada pela secretaria municipal de obras, gerida pelo secretário Fabrício Moreira, e o subsecretário Antônio Andrade (Real). A ponte mede 46 metros de comprimento, e teve 86% de sua estrutura revitalizada.

“Essa obra evidencia o compromisso do nosso prefeito Mazinho Serafim com as famílias rurais, já são dezenas de pontes reformadas e construídas ao longo de sua gestão. Fica aqui minha gratidão a ele, e ao secretário Fabrício Moreira, por todo o suporte que tem dado a secretaria de obras”, disse Antônio Andrade.

Além da reforma em si, a ponte também teve sua estrutura elevada, o que afasta qualquer possibilidade de ser encoberta pelas águas do igarapé Xiburema durante o período invernoso. A obra era aguardada com expectativa por parte dos moradores locais e de quem passa pelo local diariamente.