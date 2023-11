Prefeitura de Rio Branco realiza ação humanitária na zona rural

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), junto a Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), tem realizado na zona rural a entrega de colchões de solteiro, cestas básicas de 33 quilos, kits limpeza, kits higiene e kits dormitório. Os itens são frutos do recurso federal de R$7 milhões para ajudar aos moradores dessas localidades, devido a enxurrada dos igarapés e cheia do Rio Acre.

Haja vista a urgência da situação, a municipalidade agiu rapidamente e utilizou recursos próprios para adquirir sacolões e outros utensílios para ajudar os moradores da zona rural.

Segundo o coordenador da Comdec, coronel Cláudio Falcão, 1.258 famílias serão contempladas em 17 comunidades da zona rural. Ele destacou ainda a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que está somando com colchões de casal.

“Começamos com essa operação no dia 1º de novembro, até o momento duas comunidades já foram atendidas, sendo elas Vai Se Vê e o Cumarú. Vamos continuar pelas próximas semanas, pelo menos 20 comunidades serão contempladas com a nossa ajuda humanitária”.

Para o secretário municipal da Seagro, Eracides Caetano, a gestão está lado a lado com os moradores da zona rural, entendendo que muitos deles perderam suas colheitas em decorrência da cheia.

“A Prefeitura de Rio Branco tem dado toda a assistência necessária aos produtores para que eles deem continuidade em suas plantações, mas entendemos que o desastre foi grande e que muitas famílias ainda não conseguiram se recuperar do prejuízo”, afirmou.