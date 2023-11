Inscrições para o Prêmio de Comunicação do Governo do Acre se encerram nesta segunda

Encerram-se nesta segunda-feira, 6, as inscrições para o Prêmio de Comunicação do Governo do Acre. Interessados em concorrer podem se inscrever até as 17h (horário local), por meio do site Agência de Notícias, submetendo trabalhos publicados entre 1º de janeiro e 20 de outubro deste ano.

Podem ser inscritas as reportagens publicadas nos veículos de comunicação do Acre (jornais, rádios, telejornais, sites, portais e outros).

O Prêmio de Comunicação Giovanni Acioly, promovido por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), será entregue no dia 20 de dezembro, no Gran Reserva, em Rio Branco.

O prêmio visa estimular e valorizar a produção jornalística, premiando os melhores trabalhos veiculados na imprensa ou em plataformas digitais acreanas. E abrange profissionais jornalistas, radialistas, blogueiros, youtubers (desde que seus trabalhos atendam aos pré-requisitos regulamentares) e repórteres de um modo geral.

Os trabalhos vencedores serão os que obtiverem maior pontuação, após a avaliação do grau de conexão da pauta com os critérios de promoção à cidadania, relevância do tema escolhido no contexto regional, originalidade na abordagem apresentada e apuro técnico na produção do material.