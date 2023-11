Congressistas articulam pautas-bomba que podem custar R$ 40 bilhões

O custo de propostas em análise no Congresso, somado à desoneração da folha de pagamentos já aprovada pelo Legislativo, pode chegar a R$ 40 bilhões em despesas para o governo no próximo ano. A estimativa considera, além dos benefícios na folha para 17 setores da economia, os incentivos para empresas nas áreas de atuação das Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), da Amazônia (Sudam) e do Centro-Oeste (Sudeco), previstos no projeto 4.416 de 2021.

As bancadas estaduais pressionam para a aprovação do texto que pode ser votado nesta semana. A proposta estende até 2028 o prazo para a aprovação de projetos autorizados a receber benefícios fiscais nessas áreas.

Os incentivos acabariam em 31 dezembro deste ano. Em 2023, o custo estimado é de cerca de R$ 15 bilhões nas áreas da Sudam e Sudene. O governo é contra a inclusão da Sudeco na prorrogação, mudança que foi acrescentada no Senado.

A área da Sudam inclui toda a Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão). A Sudene abarca toda a região Nordeste, além de 249 municípios de Minas Gerais e 31 do Espírito Santo. A Sudeco inclui Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Outra proposta que aumenta os gastos da União é a PEC 7 de 2018, que inclui funcionários públicos dos ex-Territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá nas contas da administração pública federal. O impacto estimado é de R$ 6,3 bilhões.

A PEC é de autoria do líder do Governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), mas integrantes do Executivo defendem ajustes ao texto para diminuir extra nas contas públicas. Por aumentarem as despesas do governo, as propostas são chamadas de pautas-bomba.

A desoneração foi aprovada em 25 de outubro no Senado. Inclui a redução de alíquotas previdenciárias das prefeituras de cidades com até 142 mil habitantes. A taxação é reduzida de 20% para 8% dos salários dos funcionários. Tem custo estimado em R$ 18,4 bilhões. O governo já sinalizou que a proposta pode ter vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As outras duas pautas-bomba vieram do Senado e aguardam a votação na Câmara. No caso dos incentivos nas áreas das superintendências, os deputados só devem votar a alteração feita pelo Senado –a inclusão da Sudeco– porque já aprovaram o projeto antes, em agosto.

Os textos aguardam votação na reta final do ano, em que o governo corre contra o tempo para aprovar medidas que aumentem a arrecadação no próximo ano. A equipe econômica de Lula estima serem necessários R$ 168,5 bilhões em receitas extras para zerar o deficit em 2024. A meta fiscal, entretanto, é considerada inviável por especialistas e foi questionada pelo próprio presidente Lula.