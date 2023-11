PRF deflagra Operação Finados nas rodovias federais do Acre

Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início a Operação Finados 2023, no Acre, às 00h da próxima quarta-feira (1º). Em virtude do aumento de pessoas e veículos em trânsito nas rodovias federais, ocorrerá incremento de efetivo policial em locais de maiores índices de acidentes, nas BRs 317 e 364, até às 23h59min do domingo (5). O objetivo principal da Operação é alertar os viajantes sobre a importância de agir de forma preventiva para não se envolverem em acidentes no trânsito.

A PRF promoverá reforço concentrado nos policiamentos ostensivo e preventivo, de acordo com as estatísticas. Serão realizadas palestras, visitas a locais de fluxo intenso de pessoas e ações de fiscalizações para coibir as infrações que mais causam acidentes nas rodovias federais; dentre as quais, a falta do uso do cinto de segurança, dos dispositivos de retenção para crianças, deslocamento em motocicletas sem capacetes, manuseio de telefone celular, ultrapassagens em locais proibidos e ingestão de bebidas alcoólicas à condução veicular.

Em paralelo, também haverá atuação no combate aos ilícitos, em especial em abordagens para recuperar veículos oriundos de crimes, apreender armas ilegais, drogas e retirar produtos contrabandeados de circulação.

Durante os feriados prolongados, historicamente, com o aumento relevante no fluxo de viajantes nas rodovias federais, ocorrem fatores que contribuem para potencializar a violência no trânsito. Diante disso, seguem algumas dicas para realização de uma viagem segura:

Preventivamente, providenciar a checagem geral do veículo mesmo para viagens de curta distância;

Atenção aos faróis. Revise o sistema elétrico e as luzes;

Em relação aos pneus, faça a calibragem conforme o manual do fabricante e vá até uma loja especializada para realizar a verificação das condições de segurança dos pneumáticos;

Aproveite e verifique o motor, óleo e nível da água do sistema de arrefecimento;

Não esquecer de verificar a presença e estado dos demais equipamentos obrigatórios (pneu sobressalente, retrovisores, limpadores, o próprio para-brisa, sinalizadores de emergência e outros, de acordo com o tipo de veículo);

Não se esquecer também da “cadeirinha”, para o transporte de crianças conforme a idade;

Se não possuir carteira de habilitação ou estiver com o documento suspenso/vencido ou ainda se fez uso de bebida alcoólica, não dirija e

Respeite sempre as placas de sinalização e os limites de velocidade.

Essas condutas, além de evitarem multas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila.