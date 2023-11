FERIADÃO COM MUITA CULTURA E LAZER vasta programação de shows, exposições, teatro e cinema no Acre

Uma programação diversa com exposições de arte, aulas de música e apresentações artísticas foi preparada pelo governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), para o início de novembro, em Rio Branco. As atividades nos espaços públicos incluem o feriado nacional do Dia dos Finados, 2, e o ponto facultativo na sexta-feira, 3.

No bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito da capital, o Cine Teatro Recreio está com filmes em cartaz e apresentação do espetáculo Além, do Compasso Stúdio de Dança.

Também na região, a Galeria de Arte Juvenal Antunes divulga a Exposição AAPA – Arte para Todos, com trabalhos de 14 artistas plásticos, aberta ao público durante a semana e com horário especial no sábado e domingo.

No centro da capital, a exibição de filmes, as aulas de dança e a exposição em memória ao Movimento Autonomista do Acre acontecem na Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, no Casarão e no Memorial dos Autonomistas, respectivamente. E no Teatro Barracão Matias, na Avenida Sobral, haverá aulas de violão e atividades de dança para os idosos, entre outras.

Confira a programação completa:

Dia 31/10/23 a 3/11 (Terça e quarta-feira)

– Galeria de Arte Juvenal Antunes

Endereço: R. Sen. Eduardo Assmar – Seis de Agosto

• Exposição AAPA – Arte Para Todos: Exposição coletiva com 14 artistas plásticos – 7h às 14h.

– Cine Teatro Recreio

Endereço: R. Sen. Eduardo Assmar – Seis de Agosto

• Filme Meu Nome é Gal – 17h e 19h

Ingresso: R$ 16,00 inteira e R$ 8,00 meia. Entrada franca para PCD e TEA

– Museu do Palácio

Endereço: Av. Getúlio Vargas, SN – Centro

• Visitação aberta: das 8h às 18h – Entrada franca

Dia 31/10 (Terça-feira)

– Teatro Barracão Matias

Endereço: Avenida Sobral – Plácido de Castro

• Aula de alfabetização – Profª Lorrane – 8h

• Capoeira Senzala – Mestre Canção – 8h30

• Curso de Manicure – Profª Ivete – 18h30

• Axé Capoeira – Malvado – 19h

– O Casarão

Endereço: Av. Brasil – Centro

• Aula de forró estilizada – Prof. Castro – 18h20 às 21h

Dia 1/11 (Quarta-feira)

– Filmoteca da Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa dos Santos

Av. Getúlio Vargas, 389

• Filme – Ruby Narinho – Monstro Adolescente – 12h15 – Classificação Livre. Entrada franca

– Memorial dos Autonomistas

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 309 – Centro

• Exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre – 8h às 12h e das 13h às 18h – Entrada franca

– Museu da Borracha

Endereço: Av. Ceará, 1144 – Centro

• Visitação aberta: 8h às 17h

– Museu dos Povos Acreanos

Endereço: Av. Epaminondas Jácome – Centro

• Visitação aberta: 9h às 18h

– Teatro Barracão Matias

Endereço: Avenida Sobral – Plácido de Castro

• Aula de informática – 8h

• Aula de alfabetização – 8h

• Atividade social com idosos – 8h

• Aula de dança de Forró Estilizado – 9h

• Forró do Senadinho – 9h

• Aula de dança de Forró Estilizado – 14h

• Oficina de Leitura – 16h

Dias 2 e 3/11 (Quinta e sexta-feira)

– Feriado Nacional do Dia dos Finados e Ponto Facultativo, respectivamente

– Galeria de Arte Juvenal Antunes

Endereço: R. Sen. Eduardo Assmar – seis de Agosto

• Exposição AAPA – Arte Para Todos: Exposição coletiva com 14 artistas plásticos – 7h às 14h.

– Memorial dos Autonomistas

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 309 – Centro

• Exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre – 9h às 17h – Entrada franca

– Museu da Borracha

Endereço: Av. Ceará, 1144 – Centro

• Visitação aberta – 13h às 17h

– Museu dos Povos Acreanos

Endereço: Av. Epaminondas Jácome Centro, 2700-2792 – Centro

• Visitação aberta – 13h às 18h

– Cine Teatro Recreio

Endereço: R. Sen. Eduardo Assmar – seis de Agosto

• Filme Meu Nome é Gal – às 17h e às 19h

Ingresso: R$ 16,00 inteira e R$ 8,00 meia. Entrada franca para PCD e TEA

Dias 4 e 5/11 (Sábado e Domingo)

– Cine Teatro Recreio

Endereço: R. Sen. Eduardo Assmar – Seis de Agosto

• Filme Meu Nome é Gal – 19h

Ingresso: R$ 16,00 inteira e R$ 8,00 meia. Entrada franca para PCD e TEA

– Cine Teatro Recreio

Endereço: R. Sen. Eduardo Assmar – Seis de Agosto

• No Compasso Stúdio de Dança -Espetáculo Além – 19h

Ingresso: R$ 30,00

Entrada franca para PCD e TEA

– Galeria de Arte Juvenal Antunes

Endereço: R. Sen. Eduardo Assmar – Seis de Agosto

• Exposição AAPA – Arte Para Todos: Exposição coletiva com 14 artistas plásticos – 16h às 20h.

– Memorial dos Autonomistas

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 309 – Centro

• Exposição permanente em memória ao Movimento Autonomista do Acre – 8h às 12h e das 13h às 18h – Entrada franca

– Museu da Borracha

Endereço: Av. Ceará, 1144 – Centro

• Visitação aberta: Sábado, domingo e feriados – 13h às 17h

– Museu dos Povos Acreanos

Endereço: Av. Epaminondas Jácome Centro, 2700-2792 – Centro

• Visitação aberta: Sábado, domingo e feriados – 13h às 18h

– Teatro Barracão Matias (apenas dia 4/11 – sábado)

Endereço: Avenida Sobral – Plácido de Castro

• Aula de violão – Prof. Gustavo – 9h

• Aula de violão – Prof. Gustavo – 14h

• Aula de Kickboxing – 18h às 19h30

– Teatro Barracão Matias (apenas dia 5/11 – domingo)

Endereço: Avenida Sobral – Plácido de Castro

• Forró do Senadinho – 17h às 20h