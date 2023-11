Governo adere ao Pacto pela Governança da Água e assina acordo em breve

O Governo do Acre garante que aderiu ao Pacto Pela Governança da Água, ao contrário do que informou o Ministério de Desenvolvimento Regional.

Saiba mais:

NOTA PÚBLICA

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), esclarece que aderiu, de forma voluntária, ao Pacto pela Governança da Água instituído pela Resolução ANA nº153, de 26 de abril de 2023. O termo de adesão foi assinado pelo governador Gladson Cameli, no dia 27 de setembro deste ano. A Sema ficou designada para coordenar a implementação do pacto no âmbito estadual.

O ato oficial de assinatura iria ocorrer ainda este mês de outubro, quando, na oportunidade, viriam ao Acre os governadores dos estados de Rondônia (RO) e Roraima (RR), para também assinarem o Pacto, com a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, porém, a agenda foi cancelada pelo governo federal e será remarcada posteriormente. O Acre aguarda apenas a assinatura pela ANA.

O ministro tem ido aos estados para assinar o pacto com a finalidade de fortalecer o apoio do governo federal às cidades brasileiras, sendo o Acre, Rondônia e Roraima os próximos a serem oportunizados com a formalização da assinatura.

Renata Souza

Secretária Adjunta de Estado de Meio Ambiente