O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), nesta sexta-feira, 27, concluiu as obras de implantação da nova rotatória na AC-40, no trecho do Parque Chico Mendes, em Rio Branco.

O equipamento faz parte de uma série de ações para melhorar a fluidez e a educação no trânsito. Foram concluídos os serviços de recapeamento asfáltico no trecho, canteiro central com meio-fio e jardinagem, além de sinalização horizontal e vertical, iluminação e calçamento.

“Concluímos os serviços, seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli de garantir a implantação da rotatória que deve melhorar a fluidez e a segurança do trânsito nesse trecho da rodovia”, afirmou o diretor de Operações, Ronan Fonseca.

Após estudo sobre o número de acidentes registrados, o Deracre atendeu à solicitação dos moradores do loteamento e ramal Bom Jesus, no Bairro Vila Acre, o que gerou a necessidade dessa intervenção.

Além do melhoramento visual, a rotatória promove interação entre pedestres e motoristas, estabelece fluidez no trânsito e evita acidentes. O Deracre estuda a implantação de novas rotatórias nas estradas e outros cruzamentos.

A conclusão da nova rotatória faz parte de uma série de medidas que a gestão estadual está desenvolvendo para melhorar a mobilidade urbana, promover fluidez e segurança no trânsito.