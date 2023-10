O prêmio que o governo deu os melhores do Acre no 1° Concurso de Qualidade do Café

De qualidade amarga e marcante o café robusta é uma espécie mais resistente a pragas e doenças, e também com maior facilidade no plantio por não necessitar de cultivo em locais de grande altitude.

Para incentivar a produção e a cadeia produtiva dessa variedade no Acre, o governo do Estado premiou na manhã desta sexta-feira, 27, os cinco melhores cafés que concorreram no 1° Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre, o Qualicafé.

Por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), foram investidos mais de R$ 1,5 milhão em recursos próprios na cadeia produtiva do café, beneficiando 61 produtores rurais de vários municípios.

“Acabou o discurso de que o Acre não produz nada. Estamos respeitando as leis e ajudando quem quer produzir. Agregamos o agronegócio e a sustentabilidade, protegendo a natureza. O que nós queremos é cuidar das pessoas, para assim, gerar emprego e renda”, pontuou o governador Gladson Cameli, durante a premiação.

A análise do melhor café foi feita por meio da classificação sensorial do café, como aroma, sabor, acidez, corpo, equilíbrio, uniformidade, entre outros.

Dos 19 produtores inscritos, cinco deles foram à final, e tiveram seus cafés avaliados no Espírito Santo, um dos maiores produtores do grão no Brasil.

A única mulher produtora de café, Keyty Espíndola, da Raízes da Floresta, conta que já exporta o grão para China e Estados Unidos.

“É muito significativo essa competição, pois podemos mostrar o nosso trabalho, e nós nos sentimos muito vitoriosos em competir e comprovar a qualidade do café que nós produzimos”, contou.

Secretário Tchê afirmou que o Estado vai continuar fortalecendo a cadeia do café. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O secretário de agricultura, Luiz Tchê, contou que o objetivo do Qualicafé é impulsionar e incentivar a cadeia produtiva, que a cada ano cresce mais no estado.

“No último ano colhemos 46 mil sacas de café, e queremos mostrar para o Brasil e para o mundo que no Acre se produz café, e de boa qualidade”, disse.

A premiação

Com apoio da Sicoob UniAcre, Café Contri, Amazon Coffee e Acrefert, a premiação foi de mais de R$ 180 mil, valorizando e investindo nos produtores acreanos.

1° Lugar – Reginaldo Pereira da Silva com 89.071 pontos – Secadora de café no valor de R$ 150 mil

2° Lugar – Vanderlei de Lara com 85.178 pontos – R$ 10.833 mil

3° Lugar – Celso Timpurim com 83.820 pontos – R$ 10.500 mil

4° Lugar – Gedenilson Feliciano com 83.820 – R$ 10.050 mil

5° Lugar – Wagner Álvares de Souza com 83.750 pontos – R$ 5.050 mil

Até o fim de 2023 a Seagri vai ter investido aproximadamente R$ 2,5 milhões, beneficiando mais de 150 produtores, com muda, calcário, adubo, e utensílios para a produção.

O que disseram

“Pra nós produtores é muito importante esse tipo de ação, principalmente porque recebemos capacitação dos técnicos do governo para melhorar nossa produção” – produtor de Cruzeiro do Sul, Gildenilson Feliciano.

“Hoje premiamos o melhor café do Acre, contem com o governo federal, o governo do Estado e com as cooperativas, pois com a união é possível aproveitar as áreas degradadas sem desmatar e conseguir ser premiado com o melhor café” – Perpétua Almeida, diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

“O Estado tem ajudado quem quer trabalhar. Esse é um evento que premia os melhores produtores, e incentiva a cadeia para a produção de um café de qualidade” – deputado estadual Luiz Gonzaga.

“É uma alegria ver esse passo importante que os produtores vêm desempenhando, que é melhorar a qualidade do café, para que a cafeicultura possa gerar ainda mais renda” – superintendente da Embrapa Acre.