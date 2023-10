Acre chega a quase 79 mil atendidos pela Tarifa Social na conta de luz em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira  

Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira são os municípios acreanos com maior quantidade de clientes cadastrados no programa Tarifa Social, que visa reduzir a conta de luz para pessoas mais pobres.

O desconto na pode chegar até 65%, segundo levantamento da Energisa. Esse diagnóstico aponta que, até o mês de setembro, quase 78.976 famílias estão inscritas na Tarifa Social de Energia Elétrica no Acre. Essa quantidade é recorde desde quando a Energisa assumiu a concessão no Estado, há quase cinco anos. Os municípios com mais famílias inscritas são: Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

As famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) devem atualizar os dados a cada dois anos, ou sempre que houver alguma alteração, como: mudança de endereço ou telefone, renda mensal ou número de familiares.

Para não perder o benefício, o cliente precisa estar com o cadastro atualizado. Para fazer isso, é preciso ir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e realizar as atualizações necessárias. Depois que fizer isso, pode ficar tranquilo que a Energisa fará o mapeamento e, se ele estiver dentro dos critérios para receber o desconto, continuará cadastrado sem precisar sair de casa.

O benefício concede descontos progressivos na tarifa para as famílias de baixa renda: quanto menor for o consumo da residência, maior é o desconto. As unidades consumidoras têm uma redução de 65% nos primeiros 30 kWh consumidos no mês; de 31 a 100 kWh, o desconto passa a ser de 40%; e de 101 até 220 kWh, o desconto é de 10%. A Tarifa Social também pode ser solicitado por famílias que possuem membros com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou que possuam algum tipo de deficiência que necessitem usar aparelhos para tratamentos terapêuticos domiciliares e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).