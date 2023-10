DNIT anuncia liberação da BR364 no trecho do Quinoá, no Acre

O tráfego de veículos está liberado no km 102 da BR-364, no balneário Quinoá, após um longo período de obras devido às fortes chuvas que acometeram o Estado do Acre no começo do ano.

Em 23 de março, o DNIT fechou o trecho para obras e autarquia realizou inicialmente o planejamento para execução do trabalho definitivo tendo em vista a existência de rota alternativa pela BR-317 e AC-40.

Em 11 de abril, a autarquia atendeu ao pedido e começou a construir um desvio na BR-364. “Desde a sexta-feira (19) que o trecho foi liberado”, disse Ricardo Araujo, superintendente do DNIT.

As imagens são das obras nos desvios em abril de 2023.

