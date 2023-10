Líder de Bocalom leva invertida de vereadora: “aqui não é balcão de negócios”

A vereadora Lene Petecão (PSD) fez uso da Tribuna na Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã de quinta-feira, 26, evidenciando a falta de complacência por parte da prefeitura e sai em defesa da Casa Legislativa.

“Entra um projeto de R$ 340 milhões nesta Casa e não podemos analisar e ouvir a Procuradoria e demais parlamentares?”, questionou ela. E acrescentou: “esse projeto ainda não entrou em pauta para votação, e, vossa excelência, líder do prefeito foi rápido demais com a caneta nervosa, pediu a cabeça de todos os vereadores e agora pesou na minha, para servir de exemplo, para amedrontar os parlamentares desta casa”, falou Lene.

Em entrevista à impressa local, João Marcos comparou o parlamento a “balcão de negócios” quando perguntado sobre empréstimo solicitado pela prefeitura.

“Temos provas suficientes para negar ao que o líder do prefeito nos acusa. Balcão de negócio? Pelo contrario foi discutido em grupo com seriedade em benefício à população de Rio Branco. Peço ao presidente que tome as devidas providências, não podemos passar essa vergonha alheia, fomos citados como negociadores, estamos vivenciado uma verdadeira guerra entre aqueles que autora por aliados”.

Disse mais: “sou mulher, dona de casa, vereadora, trabalho todos os dias e a transparência da câmara está ai para quem quiser saber quem sou. Peço que não se rebaixem a tamanha insignificância, Líder truculento, lamentável. Agora é a hora, dessa casa se posicionar e mostrar que trabalha em função do povo e que não é um puxadinho do prefeito”. (Por Emely Azevedo, estagiária de Jornalismo na CMRB)