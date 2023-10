Criada em 2006, a carreira de técnico em gestão pública foi um marco na gestão estadual, com o seu surgimento alicerçado na busca por fazer uma gestão pública cada vez mais moderna e eficiente para a execução de serviços públicos de qualidade e com melhor resultado ao cidadão e ao estado do Acre. A carreira é gerida pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), com atuação em diversas áreas da gestão, como patrimônio, recursos humanos, finanças, atendimento ao cidadão, meio ambiente, governadoria, cultura etc.

A primeira turma de técnicos em gestão pública tomou posse durante o mês de setembro de 2007, a exatos 16 anos, e durante todo esse tempo houve algumas mudanças em prol do cargo, como a aprovação do Plano de Carreira (Lei n° 3.230/2017), trazendo significativas melhorias para seus ocupantes. O ingresso na primeira turma (2007) contou com profissionais com variados conhecimentos e experiências. A segunda turma tomou posse no ano de 2010. Atualmente mais de 180 servidores estão em exercício.

O cargo tornou-se também em carreira de Estado no ano de 2022 (Lei n° 3.920/2022), um avanço importante, pois com isso se inicia um processo de reconhecimento da contribuição específica desse cargo na gestão pública acreana, muito ligado à continuidade das políticas setoriais, considerando que esta carreira atua em quase todos os órgãos da administração direta e indireta e praticamente em todos os municípios acreanos, nos seus escritórios de representação do Poder Executivo.

Diante dessa importância, o Sindicato dos Técnicos em Gestão Pública e dos Gestores de Políticas Públicas do Estado do Acre (Sintegesp) vem lutando constantemente pelas melhorias dessa carreira tão precisa para a consecução das políticas públicas estaduais.

Para ingressar na profissão é necessário apenas o nível médio, porém, em sua grande maioria, quem ocupa atualmente o cargo possui nível superior, e alguns são pós-graduados. É necessária a união e apoio dos técnicos para poderem avançar nas demandas da carreira, frisando sempre a importância desse cargo para o governo do Estado.

Roberto Alves do Nascimento é técnico em gestão pública e atual vice-presidente do Sintegesp