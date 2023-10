Períodos comemorativos no comércio são sempre uma boa oportunidade para as pessoas aproveitarem condições e descontos exclusivos – o Dia do Cliente, comemorado em 15 de setembro, é uma dessas datas especiais. Mas, com um grande volume de transações financeiras acontecendo, os brasileiros estão suscetíveis a golpes financeiros e fraudes de identidade. Segundo o Fraudômetro, primeiro contador de tentativas de fraudes em tempo real do país, até agora já foram mais de 6 milhões de tentativas estimadas de fraudes de identidade no Brasil em 2023.

A Serasa Experian, datatech líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude, separou 10 dicas para que essas situações sejam contidas em todas as épocas do ano e melhorar a experiência dos consumidores. Confira:

Desconfie de links de origem desconhecida, mesmo quando enviados por conhecidos: aplicativos mensageiros e e-mails são as origens mais comuns de links maliciosos, como os que pedem atualização cadastral em lojas, ofertas tentadoras ou promoções. Antes de clicar, certifique-se da veracidade do conteúdo.

Pesquise a idoneidade da empresa: confira os dados comerciais da empresa ao acessar o site, aplicativo de vendas ou marketplaces. Os canais virtuais devem fornecer dados como razão social, endereço, telefone e CNPJ, de preferência em sua página de entrada. Desconfie de sites e aplicativos que não seguem essa regra. Também fique atento a três elementos no endereço eletrônico: se tem o https na URL, o cadeado na barra de navegação e a inscrição ‘site seguro’. Se não encontrar, desconfie;

Cuidado com dados pessoais: não forneça suas informações por meio de e-mail, aplicativos de mensagens ou redes sociais, muito menos senhas bancárias, que são de uso privado e exclusivo;

Compra on-line? Prefira o cartão virtual: depois que estiver com seu cartão de crédito em mãos e for realizar uma compra on-line, prefira sempre que possível usar o cartão de crédito virtual, disponível no aplicativo das instituições bancárias, que gera dados diferentes para cada transação;

Tenha o hábito de consultar seu extrato e fatura do cartão de crédito: a demora em consultar o histórico permite que criminosos façam várias transações num curto intervalo de tempo. De preferência, acione o sistema do banco que emite notificações no celular sempre que a conta é movimentada;

Fique atento na hora de fazer um PIX ou pagar boletos: os golpes de boleto falso e os que utilizam o PIX na transação estão cada vez mais comuns e é preciso garantir que a operação é verídica;

Informações sobre garantias e devoluções: a política de devolução e garantia do site de e-commerce informa os prazos e condições para devolver ou trocar um produto, bem como as garantias oferecidas pela empresa. É importante ler essas informações para evitar problemas caso seja necessário devolver um produto ou acionar uma garantia;

Use dispositivos seguros: utilize Wi-Fi, computador ou smartphone seguros. Nunca faça compras virtuais por meio de computadores de outras pessoas ou usando redes públicas de Wi-Fi. Isso só aumenta a chance de ação de pessoas mal-intencionadas. Usar dispositivos e redes seguras para conectar ao Wi-Fi é importante para garantir a proteção de dados pessoais, prevenir ataques cibernéticos, proteger outros dispositivos conectados e evitar o uso de conexões não seguras;

Fuja de promoções mirabolantes: se determinado produto está com o preço tão tentador que você quase não consegue deixar de comprar, pare, respire fundo e avalie. Preços muito reduzidos podem ser sinal de tentativa de fraude. Promoções com descontos extremamente altos em relação aos preços de mercado podem ser um sinal de que algo está errado. Golpistas frequentemente usam preços muito baixos para atrair clientes, mas os produtos ou serviços anunciados podem ser falsos, defeituosos ou até inexistentes;

Guarde os comprovantes das compras: imprima ou salve no computador as telas que indicam que a compra foi realizada, anote códigos de confirmação e guarde e-mails que chegam com dados da transação. Eles podem ser úteis no futuro. Guardar comprovantes de compras online é importante para verificar as informações do pedido, rastrear a compra, acionar garantias e devoluções, controlar as finanças e comprovar despesas em alguns casos.

As empresas também têm um papel fundamental no combate às fraudes. Veja abaixo seis dicas bônus para as companhias protegerem elas mesmas e seus clientes.

Contar com uma plataforma de pagamento on-line: a empresa que deseja atuar de forma on-line, prestando serviços ou vendendo produtos, precisa ter a máxima atenção com os pagamentos. É preciso que ela adote uma operação que alie rapidez no processamento das transações à segurança;

Analisar as compras: invista em camadas preditivas de crédito e fraude, principalmente as que realizam a análise comportamental dos seus clientes e usuários. Assim, sua empresa pode avaliar o histórico do consumidor no mercado, status do seu CPF ou CNPJ, os seus hábitos e a existência de pendências em seu nome, por exemplo;

Realizar um contato prévio por e-mail ou telefone para confirmar dados ou a própria compra também é uma dica para resguardar o seu negócio contra fraudes, avaliar os riscos de uma operação e assegurar quem é quem;

Garantir que seu cliente ou usuário é quem realmente diz ser: ter acesso a um cadastro atualizado dos consumidores pode ser considerado uma estratégia para reduzir os riscos na hora de realizar uma venda;

Investir em soluções antifraude em camadas: não existe uma bala de prata que funcione para todos os casos. Por isso, é importante munir o seu negócio com tecnologias de ponta que, combinadas, ajudem a blindar todas as etapas da jornada do seu cliente.

Serasa Experian

A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as melhores ferramentas, nas quais são embarcadas as informações do maior bureau de crédito do país, que também inclui os dados do Cadastro Positivo. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia e protege 100 milhões de transações contra fraude por mês, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio.

Constantemente orientada para soluções inovadoras, a Serasa Experian vem contribuindo para a transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua dos mais avançados recursos de inteligência e tecnologia.

Para mais informações, visite www.serasaexperian.com.br

Experian

A Experian é líder mundial em serviços de informação. Nos grandes momentos da vida – desde comprar uma casa ou um carro, passando por mandar seu filho para a faculdade, até a crescer o negócio se conectando com novos clientes – nós empoderamos consumidores e nossos clientes a gerenciarem seus dados com confiança. Nós ajudamos as pessoas a tomarem o controle financeiro e acessarem serviços financeiros, os negócios a tomarem decisões mais inteligentes e prosperarem, os credores a emprestarem de forma mais responsável e as organizações a prevenirem fraude de identidade e crime.

Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian plc está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.

Saiba mais em www.experianplc.com ou visite o nosso hub de conteúdo global para as últimas notícias sobre a empresa.