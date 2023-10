Lula pede a presidente do Egito a saída de brasileiros em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou neste sábado (14) ao telefone com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, para pedir ajuda para retirar brasileiros que estão tentando sair da Faixa de Gaza.

Atualmente, cerca de 22 brasileiros que querem ser repatriados estão na cidade da Fatah, na fronteira com o Egito, e aguardam para poderem sair. Um avião cedido pela presidência da república aguarda em Roma, na Itália, para ir ao Egito buscar os brasileiros.

A previsão é que, assim que cruzarem a fronteira, os brasileiros sejam acompanhados pelo embaixador do Brasil no Egito até o Aeroporto de Arish, onde embarcarão na aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).

Na ligação, além de ter conversado com o presidente egípcio sobre os planos de retirada dos brasileiros em Gaza, Lula, também salientou a importância de se criar corredor humanitário para a saída dos estrangeiros que querem retornar a seus países.

“Ambos concordaram com a urgência em se permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Nesse contexto, o presidente Lula informou que o Brasil deve enviar, entre outros itens, kits de medicamentos”, diz o Planalto.

“O presidente Lula confirmou que o Brasil, no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, manterá atuação incansável para evitar um desastre humanitário ainda maior e o alastramento do conflito”, completou.

Mais cedo, Lula havia falado com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas , com quem também conversou sobre a repatriação de brasileiros em Gaza.