CONGRESSO DE TRABALHADORES RURAIS a luta da sociedade acreana pela agricultura familiar

O 9º Congresso Estadual Ordinário dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Acre teve início nesta segunda-feira, 9, e segue até o dia 11. O evento reúne produtores rurais, representantes sindicais e autoridades para discutir estratégias e políticas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar na região.

O evento, promovido pela Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Acre (Fetacre), teve como objetivo principal promover a troca de conhecimentos e ouvir as necessidades dos trabalhadores rurais e agricultores familiares da região.

A produtora rural Francisca Silva, do município de Tarauacá, expressou suas expectativas, afirmando: “A gente espera melhoria, porque na zona rural precisamos ter mais qualidade no arado, sobre as novidades do plantio, também sempre precisamos do apoio em transporte da nossa produção”.

r

O presidente da Fetacre, Antônio Sergioni Paiva, destacou a importância da participação dos representantes dos sindicatos de trabalhadores rurais dos municípios: “Vamos construir o plano de luta dos trabalhadores para o próximo quadriênio, o qual também vai dialogar com as esferas de governo e as secretarias que discutirão as políticas voltadas aos trabalhadores”.

Durante o evento, será apresentada a inclusão do estado do Acre no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). Essa iniciativa visa promover a educação dos trabalhadores da agricultura familiar, proporcionando o acesso à educação superior em diversas áreas, de forma gratuita, aos agricultores familiares.

Além disso, foram debatidos temas de grande relevância para a comunidade rural, como infraestrutura de mecanização, apoio à produção, regulação fundiária e o lançamento do crédito fundiário. Este último, segundo os organizadores, oferecerá condições para que aqueles que têm uma relação com a terra, mas não possuem terras para trabalhar, possam financiar um pedaço de terra e garantir a estabilidade para suas famílias.

O presidente da Fetacre ressaltou a necessidade de diálogo e parcerias com instituições de ensino para a abertura de cursos superiores voltados para a agricultura familiar. “Esperamos sair daqui com alguns encaminhamentos que nos deem um norte de melhorias para a agricultura familiar aqui no estado do Acre”, afirmou.

Cesário Braga, coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Acre, destacou a parceria estabelecida com os movimentos sociais e a importância das políticas do governo do presidente Lula para a agricultura familiar. “É o governo federal inteiro abraçando os movimentos sociais, principalmente a agricultura familiar”, concluiu.

O 9º Congresso Estadual dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Acre foi marcado pelo compromisso de fortalecer a agricultura familiar na região, promovendo a educação, a infraestrutura e o acesso a recursos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do setor.