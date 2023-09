Os 119 anos de Cruzeiro do Sul mostram que há muito a festejar

No dia 28 de setembro de 1904, era fundada oficialmente Cruzeiro do Sul. Nascia ali, às margens do Rio Juruá, a história de um povo batalhador, que 119 anos depois ocupa seu lugar no mundo como cidade do interior do Acre rica em belezas naturais, cultura diversificada e anseio de prosperidade.

Sua população, atualmente estimada em quase cem mil habitantes, de acordo com o último Censo, celebra investimentos históricos do governo acreano, que nos últimos anos revolucionaram os setores da saúde, educação, segurança, saneamento básico, políticas de apoio às mulheres e demais setores da vida em sociedade.

“Todo Acre hoje está em festa. A princesinha do Juruá, como é conhecida Cruzeiro do Sul, completa mais um aniversário, e com muito para comemorar. Nosso governo não tem medido esforços para melhorar a vida dos cruzeirenses, e muito ainda será feito para desenvolver a cidade, que é o centro econômico da região. Nossa gestão tem por meta principal transformar o Acre em terra próspera e de oportunidades, e a realização desse sonho passa pelo desenvolvimento econômico e social de Cruzeiro do Sul. Parabéns à minha terra natal”, celebrou o governador Gladson Cameli.

A transformação social promovida pela presença efetiva do governo do Estado

A gestão Gladson Cameli acelerou o processo de desenvolvimento da segunda maior e mais populosa cidade acreana.

Na Educação, o município foi contemplado com a implantação da primeira escola cívico-militar do Juruá, reformas de unidades de ensino e programas inéditos, como o Prato Extra, além do fardamento escolar gratuito e a aquisição de tablets para alunos do ensino médio.

A sensação de segurança é promovida por políticas prioritárias da gestão do Estado. A realização de concursos públicos para o setor, seguida da contratação dos aprovados, ampliaram o efetivo de policiais nas ruas da cidade.

Além disso, o enfrentamento à violência, ao crime e ao narcotráfico ganhou reforço com a construção e entrega do moderno Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc) e com as reformas de delegacias e dos quarteis do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) e do Corpo de Bombeiros. Juntos, os investimentos somam mais de R$ 8 milhões.

A duplicação da rodovia AC-405 é o maior investimento em infraestrutura do governo na região do Juruá. Avaliada em R$ 36,5 milhões, a obra entregará aos habitantes da terra dos Náuas melhoria na mobilidade urbana e qualidade de vida.

Ao homem do campo, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), o Estado garante a manutenção de estradas vicinais. A política é essencial para a mobilidade da população, o escoamento da produção e, consequentemente, o aquecimento da economia local.

A distância de 632 quilômetros da capital Rio Branco, onde se encontra a oferta da maioria dos serviços de saúde, dificultava o acesso dos cruzeirenses à assistência do SUS. Mas o olhar humanizado da gestão vem solucionando o gargalo.

A descentralização dos serviços de Saúde, por meio do fortalecimento da regional, com a contratação de médicos especialistas e aquisição de equipamentos de ponta, garantiu mutirões de cirurgias eletivas e atendimentos especializados por meio dos programas itinerantes, diminuindo filas de espera e o sofrimento da população que busca assistência.

Atualmente, unidades de Saúde no município passam por reforma. Na Vila Santa Luzia, zona rural de Cruzeiro do Sul, o governo investe mais de R$ 700 mil em melhorias e ampliação da unidade mista local, beneficiando diretamente quase 20 mil cidadãos.

O Acre avançou no combate à violência contra a mulher na atual gestão. As cruzeirenses que vivem em situação de vulnerabilidade social e que tiverem seus direitos violados serão beneficiadas com a entrega da Casa da Mulher Brasileira. Orçada em R$ 1,2 milhão, a obra avança para a fase de conclusão.

No início deste mês, o governo entregou mais de 800 títulos definitivos de terra a famílias cruzeirenses. Além de facilitar a contratação de crédito para reforma, ampliação ou refinanciamento do lar, o benefício garante a contribuição dos beneficiados com a prefeitura na identificação do seu lote e com a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O Água para Todos, maior programa de abastecimento do governo do Acre, ampliou a capacidade de distribuição da estação de Cruzeiro do Sul. Foram investidos R$ 2 milhões para solucionar o problema de desabastecimento de bairros e comunidades local não interligadas à rede de distribuição. Com isso, milhares de famílias cruzeirenses passaram a ter acesso a água limpa.

Atual gestão propiciou acesso à água potável a milhares de cruzeirenses. Foto: Marcos Santos/Secom