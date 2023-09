De acordo com a Reuters, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou medidas de enfrentamento à seca no Acre e Amazonas. Essa ajuda inclui envio de medicamentos, água e cestas básicas, antecipação do período de defeso da pesca e liberação de recursos do FGTS, segundo disse nesta quarta-feira à Reuters a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

O texto informa que a seca na Região Norte, assim, como as enchentes e os ciclones no Sul, são resultado do fenômeno El Niño, que aquece as águas dos oceanos e ocorrem periodicamente. Mas, este ano, seus efeitos estão muito superiores aos registrados regularmente. Marina Silva afirma que isso é o resultado de um cruzamento do El Niño com os efeitos do aquecimento global.

Em Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom decretou situação de emergência e quer perfurar poços para garantir o abastecimento de água potável na capital.

