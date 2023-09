No Acre, mais 27 ganham geladeiras e lâmpadas novas; saiba mais

O mês de setembro ainda nem terminou, mas o projeto Nossa Energia já contabiliza a substituição de 27 geladeiras e 455 lâmpadas no Acre. A ação passou por iniciativas sociais como o Energisa na Comunidade, Gazin no seu Bairro, Círio Cidadão e outros.

Para o mês de outubro, o projeto já confirmou presença na ação liderada pela Igreja Videira que vai ocorrer no bairro Cidade do Povo no dia 07 e na escola Major João Câncio, localizada na Transacreana no dia 14.

A troca de lâmpadas é uma maneira simples e acessível de melhorar a eficiência energética em residências, empresas e espaços públicos. Ao substituir as lâmpadas antigas por modelos de alta eficiência de LED, é possível reduzir significativamente o consumo de energia elétrica.

As lâmpadas de LED proporcionam uma economia de 80% em relação às fluorescentes, e duram três vezes mais. Em relação às incandescentes, duram até 25 vezes mais. E, ainda, não emitem radiação ultravioleta ou poluentes ao meio ambiente, não causam cansaço visual e ainda podem ser recicladas.

Essa troca é possível para quem é beneficiado com o Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, um projeto social que possibilita descontos de até 65% na conta de luz das famílias de baixa renda. Residir em bairros ou comunidades de vulnerabilidade socioeconômica, estar conectada à rede de energia, estar adimplentes com a conta de energia e possuir equipamentos (geladeiras e lâmpadas) antigos para serem substituídos.

“O cliente precisa apresentar um documento pessoal (CPF ou RG), o Número de Identificação Social (NIS) e comprovante de residência (uma conta recente de energia). Cada família poderá receber até seis lâmpadas novas”, explicou o especialista em eficiência energética da Energisa Acre, Antônio Carlos Alves.

Além disso, o caminhão Nossa Energia percorreu alguns municípios acreanos levando informação de maneira lúdica e interativa sobre os riscos e perigos com a eletricidade e o uso adequado de energia, e visitou escolas públicas e particulares, instituições e ações itinerantes.

Antônio Carlos reforça que o projeto é sempre muito bem recebido pelo público. “A atrações como o globo de plasma, bobina de Tesla e a tela multitoque com jogos recreativos sobre eficiência energética sempre encantam adultos e crianças”.

O Nossa Energia faz parte do programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com objetivo de contribuir com o combate ao desperdício de energia por meio de boas práticas de consumo.