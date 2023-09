Castanha e borracha são responsáveis por crescimento de 6,6% de valor de produção do extrativismo no Acre em 2022

O IBGE publicou a pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) que fornece informações estatísticas sobre quantidade de produtos do extrativismo vegetal – produtos obtidos da exploração de recursos florestais nativos – e da silvicultura – produtos provenientes da exploração de maciços florestais plantados.

A PEVS 2022 traz para o Acre informações estatísticas de sua extração vegetal. O valor de produção da PEVS é o maior dos últimos 12 anos e em 2022 este valor totalizou R$ 123,1 milhões, crescimento de 6,6% comparado a 2021. Em 2022, os grupos alimentícios (53%) e madeiras (42,2%)

responderam por 95,2% do valor de produção.

O grupo Alimentícios é formado por Castanha (47,6% do valor total gerado), Açaí (5%) e Buriti (0,4%).

A castanha encerrou 2022 com um valor de produção de R$ 58,6 milhões, cresceu 12% e foi o grande responsável pelo aumento pelo adicional de valor bruto gerado (83%). O referido produto vem em um processo de recuperação de preço e, em 2022, o extrativista obteve preço médio de R$ 64/lata frente ao preço de R$ 25/lata em 2020 quando foi observado o esgotamento das compras com preços em patamar elevados puxados por compradores peruanos com o objetivo de atender principalmente mercado asiático, de acordo com informações coletadas junto ao setor produtivo. E essa recuperação de preços impulsionou a coleta de 9.145 toneladas no referido ano.

Os cinco principais municípios produtores de castanha são: Xapuri (21%), Brasiléia (17%), Rio Branco (17%), Sena Madureira (15%) e Epitaciolândia (11%), sendo assim o Alto Acre é responsável por 50% da castanha coletada no Acre, Baixo Acre vem com 34% e Purus, 15%.

O grupo borrachas responsável 4,8% do Valor Bruto fechou o ano com preço médio de R$ 15/kg e 389 toneladas exploradas em 2022. Os extrativistas, por meio da Cooperacre, tem conseguido acessar os programas estadual (operado pela Secretaria de Estado de Agricultura) e federal (operado pela Conab) de incentivo à produção de borracha bem como vender o produto com o devido reconhecimento de seus significativos serviços ambientais, formando maiores preços ao extrativista e impactado diretamente no volume de produção que

cresce ano a ano. O cinco principais municípios produtores de borracha são: Xapuri (38%), Sena Madureira (19%), Tarauacá (10%), Brasiléia (8%) e Feijó (5%), sendo assim o Alto Acre é responsável por 49% da borracha coletada no Acre, Purus vem com 19%, Tarauacá/Envira com 18% e Baixo Acre

com 14%.

