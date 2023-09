Após 15 anos, São Paulo é campeão da Copa do Brasil em 2023

Depois de 15 anos sem uma conquista de âmbito nacional, o São Paulo volta a erguer um caneco desta magnitude, sendo o primeiro de Copa do Brasil. A última conquista havia sido em 2008, no tricampeonato do Campeonato Brasileiro.

Agora, são sete títulos nacionais para o Tricolor. Anteriormente, o São Paulo tinha seis títulos de Brasileirão, nos anos 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008.Para Dorival Júnior, foi um bicampeonato consecutivo, já que ele já havia conquistado a mesma Copa do Brasil pelo Flamengo em 2022. Antes, venceu o torneio pelo Santos, no ano de 2010.