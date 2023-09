Quem deseja trabalhar no IBGE ainda pode se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, com inscrições abertas até 28/09. Esta seleção oferece 120 vagas temporárias para Codificador Censitário, todas para trabalhar no município do Rio de Janeiro (RJ). Há 5% delas reservadas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros. O nível de escolaridade exigido é o ensino médio completo. As inscrições devem ser feitas no site da organizadora Selecon. A taxa de inscrição é de R$ 20,00.

Mais detalhes no portal do IBGE.

