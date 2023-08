VAI COMEÇAR Turismo e Empreendedorismo serão destaque na Expoacre Juruá

Quase tudo pronto para a Expoacre Juruá 2023. A maior feira de agronegócios da região do Juruá acontece em Cruzeiro do Sul, no Parque de Exposições montado na Arena Juruá, no período de 30 de agosto a 3 de setembro. A Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) estará na Expoacre Juruá com o estande de divulgação dos principais destinos turísticos do Acre, plataforma 360º e uma feira de economia solidária com um total de 45 expositores, sendo 25 do ramo de alimentação e 20 do artesanato regional.

Na última sexta-feira, 25, foi encerrado o prazo de inscrições para os empreendedores de todo o Juruá interessados em expor durante o evento.

A Sete conta com a parceria da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Inovação (Semetui), no suporte durante a realização das inscrições dos empreendedores e na Casa Conceito do Artesanato da Expoacre Juruá, que vai expor peças da Casa do Artesanato do município de Cruzeiro do Sul.

Já no estande de turismo, será possível conhecer os principais atrativos turísticos do Acre, como o Parque Nacional Serra do Divisor, o Croa, entre outros, por meio da realidade virtual, que permite uma imersão tecnológica.

“O nosso objetivo na Expoacre Juruá é o mesmo da Expoacre, oportunizar às pessoas da região a geração de renda e permitir que muitos visitantes da feira conheçam boa parte das nossas belezas e atrativos turísticos”, afirmou, entusiasmado, o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, quanto à participação da Sete na Expoacre Juruá 2023.

O evento é uma realização do governo do Estado, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC).