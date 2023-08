179 projetos aprovados no Fundo Municipal de Esporte e Lazer

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), classificou, por análise técnica, 179 projetos para o Fundo Municipal de Esporte e Lazer. O Edital 05/2023 visa garantir apoio financeiro total ou parcial a projetos na área de esporte e lazer para a cidade de Rio Branco.

Ao todo foram 205 inscrições, com 26 inaptos por questões documentais dos proponentes. Os projetos foram inscritos no período de 11 de julho à 11 de agosto.

A entrega de recursos de projetos que não foram classificados deve ser realizada um dia útil após a publicação do resultado, até às 17h da data estabelecida, no Centro de Integração ao Esporte (CIE). A análise e decisão de recursos será publicada no prazo de um dia útil após o recebimento. O parecer com a causa da desqualificação dos projetos devem ser verificadas no Centro.

CLIQUE AQUI para ver a relação provisória dos projetos classificados. A relação também será publicada também no Diário Oficial do Estado a partir desta segunda-feira, 28.