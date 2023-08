A Prefeitura de Plácido de Castro vem intensificando os preparativos para a realização do seu 3° Festival do Surubim. O evento é sem dúvida, um dos mais movimentados do Município, tendo se tornado cultura entre os Placidianos, e que tem atraído centenas de turistas vindos de todas as partes do Acre e fora dele.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) , que tem à frente o secretário Vagner Lobo, já encontra-se realizando todo serviço de limpeza e organização do local, que fica às margens do Rio Abunã.

A Secretaria Municipal de Cultura com sua equipe, que tem como gestor, o Sr. Daniel Frutuoso, por sua vez vem cuidando de toda a logística do evento. A previsão é que o evento, que tem o apoio incondicional do prefeito Camilo da Silva, tenha início dia 7 de Setembro, caso não haja algum imprevisto.