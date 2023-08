Barões da Pisadinha, show gospel, Léo Magalhães e muito mais: saiu a programação da Expoacre Juruá

Após o sucesso conquistado na Expoacre em Rio Branco, o governo do Acre está realizando os preparativos finais para receber a população no Parque de Exposições montado na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A Expoacre Juruá começa no próximo dia 30 de agosto e termina no dia 3 de setembro.

Neste ano são cinco noites de feira, que será realizada no parque de exposições montado na Arena do Juruá. Foto: Marcos Santos/Secom.

A maior feira Agropecuária do Vale do Juruá contará com estruturas de segurança e de qualidade para melhor prestígio dos expositores e do público, na busca de gerar um positivo movimento econômico e momentos de entretenimento para todos. A feira é oportuna para a geração de emprego e renda, este ano contando com mais de 300 expositores de diversos segmentos.

Assim como em Rio Branco, uma das instituições participantes da feira será a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), a qual levará políticas públicas nas cinco noites. Foto: Franklin Lima/Semulher.

O momento também é oportuno para órgãos e entidades do governo do Acre apresentarem, ao grande público, as ações desenvolvidas ao longo do ano. Os estandes estarão abertos para visitação diariamente, a partir das 18h. Saneacre, Sejusp, Ieptec, Detran, Semulher, Sesacre, Anac, Procon, Sefaz, Semapi e Polícia Civil são algumas das instituições participantes da grande feira.

Jonathan Donadoni, secretário da Casa Civil, , aponta alguns dos diferenciais da programação do Juruá, como a apresentação de fanfarras e a competição de artes marciais mistas. Foto: Marcos Santos/Secom.

O titular da Casa Civil do Estado do Acre, Jonathan Donadoni, confia em mais um sucesso da gestão e exalta: “Por determinação do governador Gladson Cameli e da vice, Mailza, preparamos a melhor Expoacre Juruá da história. Será um momento para potencializar o agronegócio e demais setores, gerando emprego e renda a centenas de família”.

Confira a programação geral e a institucional a seguir:

Programação Geral – Expoacre Juruá 2023

Programação Institucional – Expoacre Juruá 2023