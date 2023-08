Prefeito de Rio Branco visita escolas da rede municipal

Em meio às ações da gestão municipal, a Secretaria de Educação tem sido uma referência em desempenho e entrega de resultados. Na manhã dessa terça-feira (22), o prefeito Tião Bocalom e a secretária de educação Nabiha Bestene visitaram a Escola Benfica que fica localizada no bairro que leva o

mesmo nome. O prefeito conversou com funcionários de apoio, professores e recebeu o carinho dos alunos.

O prefeito falou dos investimentos e avanços na educação nos últimos dois anos, como a valorização dos servidores, investimento em tecnologia para o

ensino pedagógico, como lousa interativa e tablets para os alunos do ensino fundamental.

“Queremos ensino de qualidade, pra isso reformamos as escolas, demos tablets para as crianças, notebooks para os professores, colocamos internet em todas as escolas, enytregamos computadores novos para as escolas, estamos adequando, ajustando, estou muito feliz com isso”, afirmou.

A secretária de Educação disse que as escolas estão avançando, tanto em termo de gestão, qualidade na educação e elaboração de projetos pedagógicos. “Nós só temos que agradecer ao prefeito por essa visão humana de ver como as escolas de Rio Branco estão bem”, disse.

O diretor da escola, Alexandre Honorato, explicou sobre a importância dos gestores no ambiente escolar. “Isso é uma forma do gestor maior do município, que é o nosso prefeito Tião Bocalom, estar acompanhando a realidade da escola com a secretária de Educação professora Nabiha, e isso é um trabalho que é válido pra saber a realidade da educação. Estamos contentes com essa visita aqui na nossa escola”.

Após a visita à Escola Benfica, o prefeito e a secretária estiveram na creche Chico Mendes. Lá, elogiou a estrutura do lugar e o ambiente familiar que a creche proporciona às crianças. Ele também ouviu os professores, funcionários e recebeu o carinho dos pequenos.