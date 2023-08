Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz doação de veículo para a APAE

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – de Cruzeiro do Sul deu início nesta segunda-feira (21), à programação da Semana Nacional das Pessoas com Deficiência. A instituição realizará uma série de atividades durante os próximos dias com o apoio da prefeitura que fez a entrega de uma van para atender às necessidades da associação.

O veículo foi uma aquisição feita por meio de uma emenda individual da ex-senadora Maria das Vitórias que assumiu por três meses, no ano passado, uma vaga no Senado Federal durante o período de afastamento do senador Sérgio Petecão. O filho da ex-parlamentar, João Tota Filho esteve presente à entrega.

Ao longo desta semana, os servidores da APAE estarão envolvidos em atividades de conscientização e em ações de atendimento para as pessoas com deficiência. Haverá palestras, atividades lúdicas e atendimento especializado para os alunos.

O prefeito Zequinha Lima ainda se recupera de uma lesão na perna e lamentou por não ter condições de acompanhar a abertura das atividades. Em suas redes sociais falou da importância da programação e da entrega do veículo para a entidade.

“Desta vez não pude estar presente, mas nossas equipes da prefeitura foram representar a gestão que tem uma relação de apoio aos trabalhos desenvolvidos pela instituição. Aproveitamos a data para fazermos a entrega de uma van para a APAE, fruto de emenda da ex-senadora Maria das Vitórias. Esse veículo vai ajudar muito a instituição, principalmente no transporte dos alunos”, publicou o prefeito.