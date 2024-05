A GRANDE novidade da eleição em municípios do interior, está acontecendo em Feijó, onde o Delegado de Polícia Railson Ferreira (REPUBLICANOS), desponta até aqui como favorito a ganhar a disputa pela prefeitura do município. O motivo de tanta aceitação no cenário – pelo que tenho escutado de lideranças daquele município – é o fato de que pela primeira vez aparece um nome novo , sem nenhuma ligação com os caciques que se revezam no comando da prefeitura de Feijó há décadas. O que lhe deixa livre, se eleito for, para montar uma pauta sem ter que seguir acertos políticos de manter velhas caras em cargos na prefeitura.

O que chama atenção, também, é o fato de que não é comum um Delegado de Polícia ser popular, a não ser que consiga uma interação com a população, o que parece ser o caso do Railson. O certo é que Feijó vive um novo momento político que pode quebrar o ciclo da prefeitura ser ocupada há décadas pelos velhos cardeais. Há toda uma campanha pela frente, mas esse fato é um ponto fora da curva da política tradicional.

BADECOS CUMPREM ORDENS

SEM churumelas. Conversa fiada de badeco de recado, que a decisão do PP que fará de Alysson Bestene (PP) vice do Tião Bocalom, foi posição partidária. Foi uma decisão oriunda do Gladson, que é quem manda no PP, o resto é a mais pura conversa fiada para platéia da bolha da sigla.

DIREITO DO PARTIDO

NÃO questiono a legitimidade da decisão do PP, o partido decide com quem caminhar numa eleição. Cada um escolhe no quadrado que vai ficar. É livre. Só não vou avalizar a falsa versão de que não houve uma ordem do governador Gladson, que é quem manda na sigla. Que, também, tem o direito de escolher quem vai apoiar.

ASSUNTO ENCERRADO

ENCERRO os comentários sobre essa confusão no PP, que já estão saturados e há fatos políticos mais importantes a serem abordados pelo BLOG do que as articulações não republicanas dentro do PP.

CONTINUA FOLGADO

NÃO será fácil tirar o senador Alan Rick (UB) do cenário da disputa do governo em 2026, seja em que partido estiver filiado. O Alan caiu naquele estágio da simpatia da população. E, quando isso ocorre, não existe conchavo, rasteira, traição, manobra que consiga queimar o nome de quem navega nessa maré. E, ele navega.

VOTOS DE LEGENDAS

OS partidos que vão ter votos de legenda para ajudar a chapa de candidatos a vereador a eleger um maior número de vagas, serão o NOVO, MDB e PL. Os demais vão por conta própria, sem este empurrão.

QUEM FALA PELO REPUBLICANOS

O DEPUTADO FEDERAL Roberto Duarte (REPUBLICANOS) disse ontem ao BLOG que tem político falando sobre o rumos do partido, sem ter autoridade para isso. “Quem fala pela direção regional sou eu, e não foi tomada nenhuma posição sobre com quem vamos na eleição municipal”, enfatizou ao BLOG.

DA ÁGUA PARA O VINHO

PELO que vi ontem de um material sobre a eleição de 2026, o senador Márcio Bittar (UB) vai ter que mudar da água para o vinho se quiser ter uma chance de se reeleger ou tentar ser governador. Na última eleição para o governo teve míseros 3 mil votos.

NÚMEROS DESAGRADÁVEIS

VAZOU a última pesquisa do Data-Control para consumo interno para prefeito de Rio Branco, encomendada pelo governador Gladson, com números nada agradáveis aos seus aliados. Só não se pode publicar porque não foi registrada na justiça eleitoral. Quando o povo simpatiza….

MÚSICA NO FANTÁSTICO

NÃO será a primeira vez que o Alysson Bestene (PP) será candidato a vice-prefeito. Foi vice na chapa da Eliane Sinhasique (MDB), com a chapa sendo derrotada. Em 2014 foi vice do Tião Bocalom, e a chapa não ganhou. Agora tenta pela terceira vez, como vice do prefeito Bocalom. Se não ganhar, tem a compensação de ter direito a pedir música no Fantástico.

TIRO NO PÉ

FOI um tiro no pé a estratégia de desmoralizar a deputada federal Socorro Neri (PP) por setores do PP. Pelo que escutei e li de manifestações, a maioria esmagadora foi de solidariedade à sua pessoa.

MOSTRANDO FORÇA

O REPUBLICANOS terá chapas de vereadores nos 22 dos municípios, e candidatos a prefeito em Acrelândia, Feijó, Tarauacá, Manoel Urbano e Porto Acre. E dez candidaturas a vice-prefeitos em discussão. O deputado federal Roberto Duarte fez um bom trabalho, começando tudo do zero.

REPONDO A VERDADE

O PREFEITO Bocalom foi colocado para fora do PP pela deputada federal Socorro Neri, pelo secretário Alysson Bestene, pelo aspone Márcio Pereira e todos os membros do partido. Não houve uma decisão unilateral, todos foram autores. Não é verdade que foi decisão isolada da Socorro Neri (PP).

FALANDO DE PESQUISA

A PESQUISA registra apenas um momento eleitoral. Não é nada definitivo. Mas quando um candidato emenda uma liderança atrás da outra, mostra que tem votos consolidados, o que pesa na decisão de uma eleição.

FAVORECE MUITO

O FATO do ex-prefeito Vando Torquato (PSD) estar impedido de disputar a eleição, vai favorecer muito a campanha do candidato a prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PP).

ELEIÇÃO POLARIZADA

A NÃO ser que aconteça algo de extraordinário na campanha, não será fácil quebrar a polarização pela disputa da prefeitura de Rio Branco, entre Tião Bocalom (PL) e Marcus Alexandre (MDB).

QUADRO MAIS REAL

AS PESQUISAS que vão começar a acontecer a partir do fim de junho, já vão dar um melhor panorama da aceitação dos candidatos a prefeitos, porque todos os candidatos já colocaram suas campanhas nas ruas.

FECHADO EM COPAS

O CANDIDATO a prefeito da capital pelo MDB, Marcus Alexandre, se mantém firme de só anunciar o nome do vice da sua chapa, próximo da convenção municipal, em julho.

NOME NA DISPUTA

NEM a conheço, nunca falei com ela, mas acompanhei o seu produtivo trabalho à frente do ITERACRE. Além de que, ela terá uma forte estrutura de campanha. Me refiro à candidata a vereadora Gabriela Câmara (PP), que disputa com boa chance uma vaga entre os que serão eleitos pelo PP.

FRASE MARCANTE

“A felicidade do corpo consiste na saúde e a do espírito na sabedoria”. Tales de Mileto.