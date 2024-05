Acre lidera em feriados remunerados no País; veja ranking e datas comemorativas

Por: Onlinecurriculo —

No dia 01 de maio é celebrado o Dia do Trabalhador. A data é comemorada internacionalmente e é dedicada a homenagear os trabalhadores de todas as categorias e segmentos do mercado. Muitos aspectos do universo do trabalho são lembrados na data, especialmente aqueles que falam sobre os direitos que são reservados a toda a classe.

Assim como no dia simbólico, que é marcado por um feriado nacional, a lei prevê que os trabalhadores não devem exercer suas funções em feriados, podendo ser eles internacionais, nacionais, estaduais ou mesmo municipais, sendo preservado o direito do descanso com garantia da remuneração. Aqueles que trabalharem em feriados, conforme garante a legislação, devem receber o valor respectivo à diária em dobro.

No entanto, inegavelmente, feriados são datas importantes para o descanso dos trabalhadores, que muitas vezes anseiam pelas datas para conseguirem recobrar as energias ou poder fazer alguma programação diferenciada, que ganha ainda mais expectativa quando se formam os conhecidos feriadões. Neste sentido, a Onlinecurriculo, plataforma de currículos online, realizou um levantamento mapeando quais são os estados brasileiros que possuem mais feriados remunerados e quais trabalhadores do Brasil, por consequência, possuem mais dias de folga ao longo do ano.

Feriados Nacionais

Ao todo, o Brasil possui dez feriados nacionais, além de cinco pontos facultativos. Uma das datas que entrou recentemente na lista de feriados do país foi o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, sancionado em dezembro de 2023. A data, celebrada no dia 20 de novembro, era considerada como um feriado estadual em muitas localidades brasileiras, e agora, por sua relevância histórica, passa a ser um dia de folga para todos os brasileiros.

Lista de feriados estaduais

Abaixo, veja ranking com os estados que mais possuem feriados estaduais, além da descrição das datas para cada uma das localidades:

1. Acre: 7

20/01: Dia do Católico;

27/01: Dia do Evangélico;

08/03: Dia Internacional da Mulher;

15/06: Aniversário do Acre;

06/08: Revolução Acreana;

05/09: Dia da Amazônia;

17/11: Assinatura do Tratado de Petrópolis (facultativo).

2. Alagoas: 5

24/06: Dia de São João;

29/06: Dia de São Pedro;

16/09: Emancipação de Alagoas;

30/11: Dia do Evangélico;

08/12: Dia de Nossa Senhora da Conceição.

3. Amapá: 4

19/03: Dia de São José;

15/05: Dia de Cabralzinho;

25/07: Dia de São Tiago (facultativo);

13/09: Aniversário de criação do ex-território federal do Amapá.

4. Amazonas: 2

05/09: Aniversário do Amazonas;

08/12: Dia de Nossa Senhora da Conceição.

5. Bahia: 1

02 de Julho – Independência da Bahia.

6. Ceará: 2

19/03 (Domingo) Dia de São José;

25/03 (Sábado) Data Magna do Ceará.

7. Distrito Federal: 2

21/04 (Sexta) Fundação de Brasília;

30/11 (Quinta) Dia do Evangélico (facultativo).

8. Espírito Santo: 2

17/04: Nossa Senhora da Penha;

23/05: Colonização do Solo Espírito-Santense (facultativo).

9. Goiás: 1

26 de Julho – Aniversário de Goiânia.

10. Maranhão: 2

28/07: Adesão do Maranhão à Independência da República;

08/12: Dia de Nossa Senhora da Conceição.

11. Mato Grosso: 0

12. Mato Grosso do Sul: 1

11 de Outubro – Criação do Estado e Aniversário do Mato Grosso do Sul.

13. Minas Gerais: 0

14. Pará: 1

15 de Agosto – Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil.

15. Paraíba: 1

5 de Agosto – Dia de Nossa Senhora das Neves – Aniversário da Paraíba.

16. Paraná: 0

17. Pernambuco: 2

6 de Março – Revolução Pernambucana;

24 de junho – Dia de São João.

18. Piauí: 1

19 de Outubro – Dia do Piauí.

19. Rio de Janeiro: 3

Carnaval;

23 de Abril – Dia de São Jorge, Padroeiro do Estado;

16 de outubro: Dia do Comércio.

20. Rio Grande do Norte: 1

3 de Outubro – Mártires de Cunhaú e Uruaçu.

21. Rio Grande do Sul: 1

20 de Setembro – Revolução Farroupilha – Proclamação da República Rio Grandense .

22. Rondônia: 1

4 de Janeiro – Criação do Estado.

23. Roraima: 1

05/10: Aniversário de Roraima.

24. Santa Catarina: 1

11 de Agosto – Aniversário de Santa Catarina.

25. São Paulo: 1

9 de Julho – Revolução Constitucionalista de 1932.

26. Sergipe: 1

8 de Julho – Aniversário de Sergipe.

27. Tocantins: 3

1 de janeiro: Instalação de Tocantins;

8 de setembro: Nossa Senhora da Natividade, Padroeira do Tocantins;

5 de Outubro – Criação do Estado – Aniversário de Tocantins.