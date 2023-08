Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza melhorias de acesso no porto da cidade

Com o objetivo de melhorar o acesso de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias no principal porto da cidade, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria de Obras realizou melhorias no acesso de pessoas e veículos ao porto localizado na Rua Meirim Pedreira, no rio Juruá.

Os serviços contam com a abertura de acesso para que os veículos possam estacionar nas proximidades das embarcações facilitando o embarque e desembarque de mercadorias. A rotina adotada pela secretaria de obras faz com que os veículos desçam por um lado e subam pela outra via aberta pela gestão Zequinha Lima, facilitando o trânsito de veículos e permitindo que estacionem bem próximos às embarcações.

O catraieiro Gilvane de Souza disse que os serviços realizados melhoraram bastante o fluxo no local. “Os serviços que a secretaria de obras realizou aqui no porto estão excelentes. melhorou muito para todos nós, tanto barcos grandes como nós catraieiros porque cada um tem seu

espaço e não atrapalha o trabalho de ninguém.” Disse Gilvane.

Tales Silva, retira a sobrevivência da família carregando mercadoria do porto e disse que agora

está uma beleza carregar produtos mais próximo das embarcações. “Antes precisávamos vim lá de cima com a mercadoria nas costas, agora o carro fica aqui bem próximo dos barcos facilitando nosso trabalho, ganhamos tempo e consequentemente carregamos mais produtos e quanto mais produtos carregamos melhor faturamos. Isso é ótimo.” Disse Tales.

“Nosso objetivo foi dar a atenção devida a uma atividade que é fundamental na vida de Cruzeiro do Sul que é essa conexão entre o transporte fluvial de pessoas e mercadorias ao longo do rio Juruá e afluentes e o transporte viário que é conectado através dos muitos portos da cidade, e em particular este que se tornou o de maior movimento. É uma obra que traz mobilidade e segurança, mas também dignidade para os profissionais e passageiros”, disse o prefeito Zequinha Lima.