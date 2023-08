Governo firma novo pacto contra violência à mulher no Acre

Na manhã desta segunda-feira, 21, o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, participou do lançamento do Pacto Estadual para Fortalecimento das Políticas Públicas para as Mulheres, uma iniciativa que visa unir esforços de diversos setores da sociedade para combater a violência contra as mulheres no estado e garantir seus direitos fundamentais.

O Pacto Estadual para Fortalecimento das Políticas Públicas para as Mulheres surge como resposta à preocupante realidade de altos índices de violência de gênero no Acre. Seu principal objetivo é a prevenção, o enfrentamento e a erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres, por meio de uma abordagem que busca promover uma transformação cultural.

“A essência do Pacto reside na promoção de atitudes inclusivas baseadas na igualdade de gênero, na incorporação de valores éticos que sustentem um respeito incondicional pela diversidade de gênero e na promoção da cultura da paz. Acreditando que a mudança cultural é essencial para romper com padrões de comportamento que perpetuam a violência, o Pacto busca disseminar esses princípios de respeito e igualdade em toda a sociedade”, informou José Henrique Maciel.

Como ferramenta de fortalecimento das políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, o Pacto traz diretrizes e eixos estratégicos que serão debatidos e implementados em colaboração com diferentes órgãos governamentais e entidades da sociedade civil. Essa abordagem conjunta, compartilhada e integrada visa otimizar os esforços e recursos disponíveis, buscando um impacto mais significativo e duradouro