O que faz do Festival do Açaí de Feijó um dos maiores eventos do Acre?

Começou na noite desta sexta-feira, 18, o 24° Festival do Açaí, em Feijó. O espaço de eventos da cidade ficou pequeno para a multidão que compareceu ao local para se divertir em uma das maiores e mais tradicionais festas populares do Acre.

Pessoas de vários municípios do estado prestigiam o festival, como é o caso da cabeleireira Daiane Vasconcelos, de Cruzeiro do Sul. “Essa é a segunda vez que participo e gosto muito da festa. Só vou embora no domingo”, revelou.

O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Feijó e conta com o apoio do governo do Estado, que este ano firmou convênio de repasse financeiro para a contratação de bandas musicais e disponibilizou profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras instituições para garantir a segurança da população até domingo, 20.

O governador Gladson Cameli participou da abertura e parabenizou o sucesso da festa. “Após enfrentarmos anos difíceis, é muito bom ver a população reunida em um evento como esse, que também é responsável por movimentar a economia aqui da região”, argumentou.

Pela primeira vez, a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) transmite o Festival, ao vivo, por meio das redes sociais do governo do Acre.

“Quero agradecer todo o apoio que o governo tem dado para o nosso evento, que está lindo. Tenho certeza que serão três dias de muita diversão”, disse Kiefer Cavalcante, prefeito de Feijó.

Nesta edição, estão confirmadas as apresentações dos artistas nacionais Ceian Muniz, Companhia do Calypso e Marcynho Sensação. Vários cantores locais também animarão o público. Durante o dia, a Prefeitura promove o Festival de Praia 2023, às margens do Rio Envira.