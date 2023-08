As cerca de 200 famílias da Associação Floresta com Abelha, zona rural de Rio Branco, AC-01, sentido Bujari, foram beneficiadas nesta sexta-feira, 18, com a doação de 50 caixas de abelha, por meio da parceria entre o governo do Estado, via Secretaria de Agricultura (Seagri), com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

A madeira utilizada na fabricação das caixas de abelha é fruto de apreensão pela fiscalização do Ibama e posterior doação para que a Seagri utilizasse em prol das atividades da agricultura familiar.

Segundo o chefe da Divisão da Produção Familiar, coordenador da Cadeia Produtiva do Mel da Seagri, agrônomo Lourival Marques, a parceria com o Ibama pode beneficiar um número cada vez maior de agricultores familiares.

“Caso haja interesse dos produtores de outras regiões, esse número de caixas pode chegar a 5 mil”, adiantou Lourival Marques.

A superintendente do Ibama, Melissa Machado, avaliou como positiva a parceria que incentiva a agricultura familiar, com o resultado da fiscalização contribuindo para o desenvolvimento sustentável, ambiental, social e financeiro.

Já a presidente da Associação Floresta com Abelhas, Maria Paulino, frisou: “nós, as famílias associadas, só temos a agradecer o governo, o Ibama e a Secretaria de Agricultura por tamanha dedicação, que vai contribuir muito com o desenvolvimento de nossas atividades com o mel”.