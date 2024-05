Brasil na disputa: conheça o carro elétrico BR que recebeu aval para ser testado nas ruas

O Brasil, até pouco tempo, não possuía nenhum carro elétrico fabricado por uma montadora nacional, porém, isso mudou. Veja o modelo eletrificado brasileiro que vai ser testado nas ruas.

Carro elétrico BR em testes

Quando falamos em carros elétricos, sempre lembramos de fabricantes internacionais que por algum tempo já atuam, inclusive, no mercado brasileiro.

Fato é que o Brasil já tem seu novo carro elétrico produzido por uma empresa nacional, a Lecar.

A montadora brasileira, criada pelo empresário Flávio Figueiredo Assis, recebeu a ‘’placa verde’’ para testar o sedan elétrico Model 459.

O modelo, um dos lançamentos mais aguardados do ano, já está disponível para pré-reservas no site oficial da Lecar por R$ 279.400.

Inspiração americana e DNA brasileiro

Com a liberação concedida para testes, o ‘’Elon Musk’’ brasileiro, pode dar andamento ao seu projeto que tem como grande inspiração a gigante americana Tesla.

Apesar da influência norte-americana, Flávio Figueiredo Assis, deixou claro que a inovação tem o DNA nacional, contou com participação de brasileiros em todas as etapas do processo.

A Lecar reúne um time de engenharia automobilística com aposta em profissionais que passaram por empresas do setor, como: Gurgel, Troller, JPX, Ford, Toyota, Nissan e Marcopolo.

As avaliações do novo veículo elétrico acontecerão entre esse e o próximo mês (maio e junho) nas ruas de São Paulo.

Características do Model 459

O Model 459 será produzido com capital 100% próprio na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e promete tecnologia de segurança avançada.

Segundo a Lecar, o modelo conta com ponto de gravidade baixo, o que garante uma boa relação entre peso e potência.

Além disso, o Model 459 preza, sobretudo pela estabilidade, já que espera entregar uma experiência inovadora no país.

Sua produção inicial será de 300 unidades por mês, o que totalizará 3.600 automóveis no primeiro ano e cerca de 600 empregos gerados como resultado direto.

Desempenho e autonomia

De acordo com a fabricante, o sedan elétrico vai de 0 a 100 km/h em menos de 7 segundos e uma autonomia de aproximadamente 400 km por carga.

O carregamento do modelo será possível através de tomadas caseiras de 220V.