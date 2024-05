Manga: saiba o que acontece com o corpo se você comer a fruta todo dia

A manga é uma fruta que está presente nas mesas brasileiras em diversas variedades. Por seu dulçor, porém, ganhou a fama de ser excessivamente calórica e algumas pessoas passaram a excluí-la do cardápio por medo de engordar.

Entretanto, segundo a nutricionista Camilla Córdova, professora da Faculdade Anhanguera de Brasília, o boato de que a fruta não pode fazer parte da dieta é um mito. “Podemos sim comer todo dia a manga sem problemas, no caso de pessoas saudáveis sem restrições alimentares”, indica.

A fama da manga ser excessivamente açucarada não é real. Uma porção de aproximadamente 100 gramas de fruta possui 60 calorias, valor menor que a banana e próximo ao da maçã, ambas frutas também recomendadas para compor o cardápio diário da população por seus benefícios.

Uma pesquisa de 2014 indicou que pessoas que consumiram polpa de manga pura por 12 semanas tiveram reduções nos níveis de açúcar no sangue em relação ao público que não incluiu o alimento na dieta.

Um outro estudo, publicado em 2018, de quatro semanas de duração, revelou que adultos com constipação crônica que comem a fruta diariamente tiveram os sintomas da doença aliviados, o que foi atribuído à quantidade de fibras da manga.

Além de macronutrientes como fibras e carboidratos, a manga é rica em vitaminas A e C. Uma fruta média oferta 67% de toda a recomendação diária de vitamina C e 10% da vitamina A. Ela ainda possui quantidades significativas de vitamina B6, E e potássio.

Com exceção de pessoas com alergias e restrições alimentares específicas, segundo a nutricionista, todos podem incluir a fruta em seus planos alimentares e não há uma recomendação de doses mínimas ou máximas. “Não existem contraindicações para o consumo da fruta fresca por pessoas saudáveis sem restrições alimentares”, diz ela.

Veja o que acontece com o corpo ao comer manga todos os dias:

1 – Melhora o funcionamento digestivo

A manga é excelente para manter a saúde digestiva. Seus componentes estimulam a produção de enzimas digestivas, as amilases (que são também responsáveis pelo sabor adocicado, por isso estão mais presentes nas frutas maduras). Além disso, ela possui grande quantidade de fibras, o que melhora o movimento intestinal, evitando constipações.

2 – Fortalece o sistema imunológico

A vitamina C, muito presente na fruta, ajuda o corpo a produzir os glóbulos brancos, que são nossas células de defesa. Ela também tem componentes como cobre, potássio e magnésio, que possuem ação anti-inflamatória no organismo.

3 – Ajuda a firmeza da pele

As propriedades antioxidantes da manga, dadas por sua quantidade de vitaminas A e C, combatem os radicais livres que causam envelhecimento da pele. Elas também podem aumentar a produção de colágeno, que é importante para combater a flacidez e as rugas da pele.

4 – Melhora a saúde ocular

A manga possui nutrientes que ajudam a manter os olhos saudáveis, a luteína e zeaxantina. Elas são antioxidantes, mas costumam se concentrar na região do olho, mantendo a saúde da retina, a parte responsável por receber a luz. A vitamina A da fruta também auxilia na saúde ocular.