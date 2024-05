Influencer com maiores lábios do mundo recebe alerta: ‘Indo longe demais’

Andrea Ivanova, influenciadora com maiores lábios do mundo, em entrevista ao Daily Mail:

A búlgara revelou que precisou trocar de cirurgião para continuar com os procedimentos. “Meu médico está preocupado com a necrose do tecido dos meus lábios, mas, contanto que eu tome cuidado e me lembre de me hidratar, ficarei bem”

Apesar do alerta, ela ainda pretende fazer mais preenchimentos. “Eles dizem que estou indo longe demais com o aumento das maçãs do rosto, mas estou absolutamente convencida de que continuarei com esses procedimentos, sem parar”

Ela já passou por seis procedimentos em um único dia para fazer um experimento e conquistou o título de maiores lábios do mundo. Andrea também quer tirar o posto de Anastasia Pokreshchuk pelas “maiores maçãs do rosto do mundo”.