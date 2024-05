SBT derrapa na cobertura das chuvas no RS e chama capital de Porto Velho; veja

Gabriel Cartolano à frente do Fofocalizando nesta quarta (8); erro sobre capital do RS

Gabriel Cartolano à frente do Fofocalizando nesta quarta (8); erro sobre capital do RS

Uma reportagem na tarde desta quarta (8) no Fofocalizando sobre o resgate de animais em meio às enchentes no Rio Grande Sul citou erroneamente a capital do estado como Porto Velho. A cidade mencionada pela emissora, na verdade, é a capital de Rondônia –e fica a mais de 3.800 quilômetros de Porto Alegre.

O conteúdo trazia imagens tiradas das redes sociais, com a mobilização para retirar animais como cachorros, gatos, coelhos e até cavalos de áreas de risco. A narração dava mais detalhes sobre as operações, que envolveram desde barcos a helicópteros.

O programa, porém, derrapou ao exibir uma sequência em que um jacaré supostamente nadava nas ruas de Porto Alegre. “Outro vídeo que tem chamado a atenção é de um jacaré nadando em uma avenida alagada de Porto Velho”, disse a narradora.

O vespertino foi inteiramente dedicado às chuvas no Sul do país, com depoimento de repórteres como Lu Kohlmann sobre a cobertura do desastre. A atração da rede de Silvio Santos também incentivou a doação de produtos de higiene básica, como fraldas, para famílias que foram atingidas na região.

Veja o vídeo:

O SBT já havia sido acusado mais cedo de disseminar uma fake news em uma reportagem sobre caminhão com doações que teriam sido barradas por não apresentarem nota fiscal e extrapolarem o limite de peso permitido. A informação foi classificada como “falsa” pela Globonews.

Márcia Dantas, que cobre as chuvas diretamente do Rio Grande do Sul, defendeu a equipe das acusações durante o Chega Mais. “Ontem, nós fomos pegos de surpresa por uma situação informando que a nossa emissora estaria indo de encontro com outras emissoras e fazendo discurso de ódio. Mas, na verdade, não é esse o nosso objetivo”, declarou.

A situação dos caminhoneiros, algo que nós flagramos vindo para Santa Catarina, realmente aconteceu. A Agência Nacional de Transportes Terrestres emitiu uma nota dizendo que a multa vai ser anulada e reconheceu que a multa foi feita.

Em nota, o SBT afirmou que as novas medidas adotadas pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) só foram atualizadas após a denúncia da reportagem.

Fonte: Notícias da TV