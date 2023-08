Os planos do Governo do Acre para os recursos do Fonplata: obras e mobilidade

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), deu início nesta terça-feira, 15, a uma missão especial para receber representantes do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O encontro tem como objetivo apresentar a infraestrutura administrativa do governo do Estado e as propostas de intervenção para dar os encaminhamentos ao novo acordo de empréstimo ao Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (Proisa).

O acordo prevê recursos de mais de U$48 milhões para o Proisa, sendo U$39 milhões do acordo de empréstimo com o Fonplata e U$ 9,75 milhões de contrapartida do governo do Estado, visando realizar três grandes obras em Rio Branco: a construção da ponte de interligação do bairro Quinze com a Regional da Baixada, a urbanização com contenção das margens do Rio Acre, a Orla de Rio Branco Raimundo Escócio e a implantação do Arco Metropolitano.

Em operação desde 1977, o Fonplata é um banco de desenvolvimento formado pela Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai e seu principal objetivo é apoiar a integração dos países-membros, mediante operações de crédito e recursos não reembolsáveis do setor público.

De acordo com a secretária adjunta de Planejamento, Kelly Cristina Lacerda, trata-se da maior operação de crédito relacionada à infraestrutura da atual gestão, visando melhorar a mobilidade urbana da capital acreana. “Com a implantação do Arco Metropolitano, é esperada a diminuição do trânsito de carretas que passam dentro da cidade, melhorando a mobilidade urbana com esse desvio. Com a Ponte do Quinze, que já é uma necessidade, pretendemos ampliar o fluxo aqui no Centro, diminuindo o tempo de locomoção dos residentes da baixada e vice-versa”, afirma.

Os representantes do Fundo Financeiro foram recepcionados também pelo diretor de Captação e Monitoramento de Recursos, Alexandre Tostes; e pelo o chefe do Departamento de Gerenciamento de Créditos de infraestrutura, Aloisio Detomini, da Seplan. Também estiveram presentes o secretário e a secretária adjunta de Estado de Obras Públicas, Italo Lopes e Samara Damásio, além de técnicos e gestores da Seplan, Seop, Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) e Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).