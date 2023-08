Usina de Arte reúne dia 17/9 artistas para tributo a João Donato

O governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), realiza o Dia DoNato na próxima quinta-feira, 17, a partir das 16h, na Usina de Arte João Donato, show em tributo ao cantor, compositor e multi-instrumentista João Donato, com a participação de vários fazedores de cultura. O acreano mais renomado da música nasceu em 17 de agosto de 1934 e faleceu no último dia 17 de julho, aos 89 anos.

Acreano do mundo, Donato se destacou pelo estilo peculiar de misturar gêneros musicais, indo do jazz ao samba, da bossa nova ao tempero latino. Ele nasceu em Rio Branco e sua música encanta o mundo. O presidente da FEM, Minoru Kinpara, fez questão de promover essa homenagem que mostrará, no dia que marca um mês da morte do artista, um pouco de sua brilhante trajetória.

“Sabemos o quanto João Donato é importante para a história musical internacional. O show que será realizado nesta semana é apenas uma prévia do que estamos idealizando para o próximo ano, com um tributo ampliado ao artista, numa celebração dos 90 anos de seu nascimento”, destaca Kinpara.

Nos shows em homenagem a João, o público passeará pelos caminhos dos rios, na Amazônia, sentindo o cheiro da flor de maracujá, o vento no canavial e nas folhas da bananeira, até quem sabe chegar naquela estação onde Donato tem a paz ao lado do guardião que está no Alto, a quem deve estar saudando: Emoriô!

A programação inclui uma sessão de vídeos sobre Donato, show com artistas interpretando canções icônicas de sua carreira, discotecagem, instalação temática e performances artísticas.

Serviço

Quando: 17 de agosto, quinta-feira, 16h

Onde: Usina de Arte João Donato

Entrada gratuita