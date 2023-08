Os números apresentados pelo governador Gladson Cameli nesta segunda-feira, 14, durante entrevista coletiva, comprovam o grande sucesso da 48ª Exposição Agropecuária do Acre, realizada entre os dias 29 de julho e 6 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Em 2023, a Expoacre movimentou R$ 325 milhões em negócios, o maior volume da história.

“Essa foi uma feira que beneficiou os pequenos, médios e grandes empresários. Vamos continuar trabalhando para que as próximas edições sejam ainda maiores e melhores. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que nos ajudaram a promover a Expoacre”, declarou o governante.

Organizada pelo governo do Estado, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e instituições parceiras, o principal evento de negócios, turismo e serviços do Acre contou com 454 expositores, 168 estabelecimentos de comércio e serviços, 83 restaurantes e 157 ambulantes.

Governador Gladson Cameli comemorou os números e enfatizou que próximas edições da feira deverão ser ainda maiores. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Estimamos que cerca de 30 a 40 mil pessoas passaram, diariamente, pelo parque de exposições”, explicou Alysson Bestene, secretário de Governo e coordenador-geral da Expoacre.

Com a proposta de fortalecer a economia local, o agronegócio, mais uma vez, se destacou. Em relação ao ano passado, o setor aumentou as vendas em 100,5%. Somente na comercialização de máquinas agrícolas, o crescimento foi de 88,2%.

“Conseguimos aumentar a quantidade de expositores este ano e a tendência é que em 2024 possamos bater um novo recorde”, disse José Luis Tchê, secretário de Agricultura.

A Expoacre contabilizou ainda R$ 197 milhões em transações bancárias, valor 27% maior que o ano passado. Na área de alimentação, o acréscimo foi de 12,2%. Os ambulantes lucraram 74%, em relação à última feira.

“Trabalhamos muito para superar os resultados do ano passado. Essa é uma demonstração do desenvolvimento do estado, possibilitando a melhoria da vida das pessoas”, argumentou o superintendente do Sebrae, Marcos Lameira.

Expoacre Juruá

Os preparativos para a segunda maior feira agropecuária do estado já se iniciaram. A Expoacre Juruá começa no próximo dia 30 de agosto e segue até 3 de setembro, nas dependências do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A feira contará com a participação de expositores locais e de outras regiões do país, além de shows nacionais, rodeio e outras atrações.

“O governo aumentou a duração do evento em um dia porque acredita no potencial do Juruá. Esperamos movimentar a economia com a realização de negócios e o entretenimento da população”, pontuou Cameli.