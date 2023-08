DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 10/08/2023 | Edição: 152 | Seção: 3 | Página: 99

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência

EDITAL Nº 2 – DATAPREV, DE 8 DE AGOSTO DE 2023

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO

O presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A. torna públicas as alterações abaixo, referentes ao Edital n.º 1 – Dataprev, de 28 de julho de 2023, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os seus demais itens e subitens:

a) a retificação de requisitos do Cargo 3: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Análise de Negócios e do Cargo 18: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Logística, Aquisições e Contratos, constantes do subitem 2.1, considerando que o curso de tecnólogo se encontra abrangido pela expressão curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação;

b) a retificação de requisitos do Cargo 22: Engenheiro de Segurança do Trabalho, constantes do subitem 2.1;

c) a retificação dos subitens 6.4.1, 6.4.1.1 e 6.4.1.2;

d) a retificação dos objetos de avaliação acerca de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação, constantes dos conhecimentos específicos, somente para o Cargo 1: Analista de Processamento, para o Cargo 11: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Engenheiro de Dados, para o Cargo 13: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão de Pessoas, para o Cargo 14: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Gestão de Serviços de TIC, para o Cargo 16: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Infraestrutura e Operações (Facilities), para o Cargo 19: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Segurança Cibernética e para o Cargo 20: Analista de Tecnologia da Informação – Perfil: Segurança da Informação e Proteção de Dados, divulgados por meio do subitem 13.2.

Torna público, ainda, em razão da retificação constante a alínea “a”, caput, deste edital, que os candidatos que já solicitaram as inscrições, estejam estas pagas ou não, poderão alterar a cidade de provas, na forma do subitem 6.4.1.2 do edital de abertura e deste edital.

Torna, por fim, sem efeito o Comunicado de 1º de agosto de 2023, divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dataprev_23.

[…]

2 DOS CARGOS

2.1 NÍVEL SUPERIOR

[…]

CARGO 3: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PERFIL: ANÁLISE DE NEGÓCIOS

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em instituição de nível superior reconhecida pelo MEC.

[…]

CARGO 18: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PERFIL: LOGÍSTICA, AQUISIÇÕES E CONTRATOS

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em instituição de nível superior reconhecida pelo MEC.

[…]

CARGO 22: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em Engenharia ou Arquitetura, reconhecido e concluído em instituição de nível superior reconhecida pelo MEC, acrescido de curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe.

[…]

6 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO

[…]

6.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO

6.4.1 Antes de solicitar inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo/perfil ao qual deseja concorrer. No sistema de inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo/perfil/localidade de vaga que deseja concorrer e por umas das cidades de realização das provas entre as listadas no subitem 1.3 deste edital.

6.4.1.1 Somente será admitida uma solicitação de inscrição por cargo/perfil/localidade de vaga/cidade de provas/turno de provas.

6.4.1.2 Durante o período de inscrições, a solicitação de inscrição feita para os cargos/perfis de nível superior ou para os perfis de nível médio poderá ser alterada no que diz respeito a: cargo/perfil/localidade de vaga, cidade de provas, sistema de concorrência e atendimento especializado, sendo vedada a alteração de entre cargos/perfis de níveis de escolaridade diferentes.

[…]

13 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)

[…]

13.2 CONHECIMENTOS

[…]

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 1: ANALISTA DE PROCESSAMENTO

[…]

GESTÃO E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1 Gerenciamento de projetos (PMBOK 7ª edição). 2 Processos, grupos de processos e área de conhecimento. […]

[…]

CARGO 11: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PERFIL: ENGENHEIRO DE DADOS

[…]

GESTÃO E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1 Gerenciamento de projetos (PMBOK 7ª edição). 2 Processos, grupos de processos e área de conhecimento. […]

[…]

CARGO 13: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PERFIL: GESTÃO DE PESSOAS:

[…]

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: […] 9 Aviso prévio. 10 Duração do trabalho. 11 Jornada de trabalho: períodos de descanso, intervalo para repouso e alimentação, descanso semanal remunerado, trabalho noturno e trabalho extraordinário. 12 Salário-mínimo. 13 Irredutibilidade e garantia. 14 Férias: direito a férias e sua duração, concessão e época das férias, remuneração e abono de férias. 15 Salário e remuneração: conceito e distinções, composição do salário, modalidades de salário, formas e meios de pagamento do salário, 13º salário. 16 Prescrição e decadência. 17 Segurança e medicina no trabalho. Atividades perigosas ou insalubres. 18 Proteção ao trabalho do menor. 19 Proteção ao trabalho da mulher. 20 Estabilidade da gestante e licença-maternidade. 21 Direito coletivo do trabalho. 22 Convenções e acordos coletivos de trabalho. 23 Comissões de conciliação prévia.

[…]

CARGO 14: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PERFIL: GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC

GESTÃO E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1 Gerenciamento de projetos (PMBOK 7ª edição). 2 Processos, grupos de processos e área de conhecimento. […]

[…]

CARGO 16: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PERFIL: INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES (FACILITIES)

[…]

GESTÃO E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1 Gerenciamento de projetos (PMBOK 7ª edição). 2 Processos, grupos de processos e área de conhecimento. […]

[…]

CARGO 19: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PERFIL: SEGURANÇA CIBERNÉTICA

[…]

GESTÃO E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1 Gerenciamento de projetos (PMBOK 7ª edição). 2 Processos, grupos de processos e área de conhecimento. […]

CARGO 20: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PERFIL: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

[…]

GESTÃO E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1 Gerenciamento de projetos (PMBOK 7ª edição). 2 Processos, grupos de processos e área de conhecimento. […]

[…]

RODRIGO ORTIZ D’AVILA ASSUMPÇÃO