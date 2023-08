DIA DOS PAIS maioria dos lojistas estão animados com aumento de vendas no Acre

Ao menos 57,8% dos empresários da capital acreana se mostram otimistas quanto às vendas de Dia dos Pais, data celebrada no próximo domingo, 13. Os dados são de pesquisa da Fecomércio em parceria com o Data Control, realizada junto a 102 comerciantes de estabelecimentos comerciais de 24 a 26 de julho.

Ainda de acordo com o estudo, para outros 22,5%, mesmo sendo uma data para alto consumo e venda, a data deve representar normalidade ao comércio; entretanto, 13,7% se mostram mais ansiosos e 5,5%, sem otimismo.

Preparação para o próximo Dia dos Pais

Os produtos e ofertas especiais devem prevalecer para o aumento das vendas, segundo estratégia de 67,6% dos empresários consultados; outros 12,7% devem investir em vendas online; 7,8%, em propaganda via panfletagem e; 1%, afirmam que devem ofertar embalagens aos clientes compradores. Além disso, dos entrevistados, 10,8% omitem a opinião.

As redes sociais devem ser a principal estratégia para 37,3% dos empresários; enquanto 33,3% apostam no marketing para melhora de vendas e outros 15,7% devem agraciar a clientela com sorteios ou premiações decorrentes de compras realizadas. Outros 8,8% pretendem ofertar brindes a clientes com determinados valores de compras para o dia festivo; já os demais, 4,9%, afirmam que não vão adotar tática específica para vendas alusivas a data.

Dificuldades para manter comércio em atividade normal

Dentre as dificuldades para a manutenção da atividade comercial num momento de juros e inflação em alta, a existência de pessoal qualificado se faz necessário para 29,4% dos empresários entrevistados. Também é de importância significativa um nível adequado de capital de giro para os negócios da empresa (28,4%), especialmente para a regularidade junto a fornecedores (15,7%). O acesso ao crédito é outra necessidade apontada por 15,7% como fator de importância para os negócios da empresa. A pesquisa destaca 2,9% dos empresários que diz não saber avaliar essa questão e 7,8% se dizem sem dificuldade.

No que diz respeito à estratégia dos pequenos empresários frente à concorrência do mercado, 47,1% dizem que a ideia é assegurar um plano de negócio para as atividades operacionais da empresa; 19,6% trabalham a otimização dos recursos disponíveis e, 17,6%, no estímulo a clientes de bairros. Outros 13,7% afirmam que premiam colaboradores da empresa mediante alcance de metas.