PRF no Acre apreende mochila em ônibus com destino a Porto Velho

Na noite da última segunda-feira (7/8), durante fiscalização de rotina, na Unidade Operacional (UOP01), em Rio Branco/AC, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu drogas dentro de um veículo de transporte de passageiros.

Por volta das 20h30min, os PRFs estavam realizando abordagens no Km 115 da BR-364, quando foi ordenado parada a um motorista de ônibus, com destino para a capital de Rondônia. Durante os procedimentos de fiscalização, foi realizada a averiguação dos equipamentos obrigatórios, regularidade documental, consulta dos passageiros embarcados e verificação dos compartimentos do veículo, momento em que foi avistada uma mochila sem elemento de identificação do passageiro. Diante da impossibilidade de comprovar a propriedade da mochila, os policiais realizaram-lhe a abertura e apreenderam no seu interior três tabletes, sendo aproximadamente 2,12 kg de substância com característica de maconha e cerca de 1,04 kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

A mochila e o entorpecente (3,16 kg) foram apreendidos e encaminhados à Polícia Judiciária para proceder às investigações e demais medidas legais cabíveis.

Entre janeiro e os primeiros dias de agosto de 2023, a PRF realizou a apreensão de 887,4 kg de drogas; sendo 734,7 kg (cocaína), 1 kg (crack), 46,6 kg (maconha) e 105 kg (skunk), no Acre.

Alerta da OMS

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), essas drogas têm em comum a capacidade de alterar o Sistema Nervoso Central (SNC). Dentre os problemas, em decorrência da alteração do SNC, estão vários fenômenos psíquicos, dentre os quais delírios e alucinações, com perdas sensoriais e alteração da realidade. Além da dependência química, há interferência nas capacidades de aprendizagem e memorização, problemas de sociabilidade e financeiros, dentre outros.