Com R$8,4 milhões em investimentos, Manoel Urbano e Rio Branco terão novas unidades básicas de saúde

O Ministério da Saúde anunciou no fim de abril investimentos de R$ 8,4 milhões em duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que serão construídas no Acre, uma na capital, Rio Branco, e outra no município de Manoel Urbano. A meta é aprovar e habilitar todas as 1.800 propostas de UBS selecionadas pelo programa em todo o país até a última semana de maio.

Portaria dos Ministério da Saúde destina investimento de R$ 1,1 bilhão para a construção de 500 Unidades Básicas de Saúde (UBS) dentro do Novo PAC em todo o País. “Essa portaria do Novo PAC Saúde é mais um importante momento na retomada da saúde da família. Representa mais postinhos de saúde com mais equipes de Saúde da Família, que é onde o acolhimento do SUS mais acontece em todo o país. Também representa esse grande investimento que está sendo feito pelo governo federal para viabilizar mais acessos à população, com atendimentos qualificados e UBS estruturadas para o cuidado das pessoas e para um bom trabalho dos profissionais de saúde”, diz a ministra Nísia Trindade.

Além das 500 propostas cujas formalizações foram concluídas, outros 1.048 pedidos de construção de UBSs já estão com seus processos iniciados junto à área técnica responsável.

