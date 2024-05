“Instabilidade no sistema” leva Ufac a prorrogar matrículas no Sisu 2024

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) anunciou a prorrogação do prazo para as matrículas dos ingressantes aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2024. A medida foi tomada por causa da instabilidade e problemas técnicos apresentados pelo Sistema Ufac.

Os editais de convocação para os procedimentos da Comissão Permanente de Heteroidentificação e da Comissão Permanente de Validação de Laudos Médicos de Pessoas com Deficiência também foram alterados para a mesma data.

A prorrogação do prazo é para garantir que todos os convocados tenham a oportunidade de realizar suas matrículas. Os candidatos devem ficar atentos às novas datas e prazos estabelecidos no cronograma de ações do Processo Seletivo e seguir as orientações:

A 2ª chamada foi publicada em 25 de abril, com matrículas institucionais iniciadas dia 26 de abril a 3 de maio. As inscrições na Manifestação de Interesse acontecem até o dia 3 de maio.

Os procedimentos da Comissão Permanente de Heteroidentificação e Validação de Laudos Médicos ocorrem de 6 a 11 de maio, com resultados preliminares publicados em 14 de maio.

Para a 3ª chamada, a Lista de Espera da Manifestação de Interesse foi divulgada em 23 de maio, com matrículas institucionais de 24 a 28 de maio e procedimentos das comissões em 29 de maio. O resultado preliminar será publicado dia 6 de junho, com resultados em 12 de junho.